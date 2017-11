Bern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007134 -



Admeira erwirbt per 21. November 2017 15 Prozent an Audienzz, der

digitalen Vermarktungsorganisation der NZZ-Mediengruppe. Gleichzeitig

nimmt die NZZ-Mediengruppe Einsitz im Verwaltungsrat von Admeira.

Beide Parteien prüfen eine weiterführende Zusammenarbeit.



Audienzz ist die Vermarktungstochter der NZZ-Mediengruppe, die

sich auf digitale Dienstleistungen im Premiumsegment spezialisiert

hat. Admeira beteiligt sich per 21. November 2017 mit 15 Prozent an

Audienzz. Gleichzeitig nimmt die NZZ-Mediengruppe mit ihrem

Verwaltungsrat Dominique von Matt Einsitz im Verwaltungsrat von

Admeira. In einem nächsten Schritt werden die beiden Parteien eine

weitergehende Zusammenarbeit mit dem Ziel prüfen, den Medienstandort

Schweiz gegenüber den globalen digitalen Wettbewerbern stärker zu

positionieren.



Audienzz verfügt über ein breites Dienstleistungsportfolio, das

seinen Kunden hochwertige Themenumfelder und eine hohe Reichweite

garantiert. Admeira erreicht mit einem breiten Portfolio von über 80

bekannten Medienmarken alle Zielgruppen. Auf Basis neuster

Technologie in Verbindung mit Daten- und Vermarktungskompetenz

entstehen bei Admeira neue und innovative Werbeformen.



Marc Walder, Verwaltungsratspräsident von Admeira: «Admeira wurde

mit dem Ziel gegründet, die Schweizer Medienanbieter

zusammenzubringen und dem Werbemarkt attraktive Möglichkeiten zu

bieten. Wir freuen uns, gemeinsam mit Audienzz neue Perspektiven für

Medienanbieter und Werbetreibende zu entwickeln.»



Etienne Jornod, Verwaltungsratspräsident der NZZ-Mediengruppe:

«Der digitale Werbemarkt verändert sich rasant. Es ist deshalb

wichtig, sich mit anderen Marktteilnehmern zu neuen Technologien und

Angeboten auszutauschen.» Zu den finanziellen Details der Transaktion

haben die beiden Partner Stillschweigen vereinbart.



Originaltext: Admeira

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007134

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100007134.rss2



Kontakt:

Informationen

Admeira Corporate Communications

Telefon +41 58 909 91 04, media@admeira.ch



Myriam Käser, Leiterin Unternehmenskommunikation NZZ-Mediengruppe

Telefon +41 44 258 17 70, myriam.kaeser@nzz.ch