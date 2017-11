Noel Gallagher, der ehemalige Gitarrist und Songschreiber der Band Oasis, hat sich in der Diskussion um die Paradise Papers schützend vor seinen Freund Bono, den Sänger der Band U2 gestellt: "Grundsätzlich kann ich die ganze Aufregung um Steueroasen nicht verstehen", sagte Gallagher dem "Zeitmagazin". Ich finde, dass wir alle viel zu viele Steuern zahlen, vom Zeitungsverkäufer bis zum Rockstar - aber lassen wir das.

Ich sage mehr, wenn ich mal erwischt werden sollte." Auf die Frage, ob er selbst auch Geld in einer Steueroase geparkt habe, antwortet Noel Gallagher: "Leider werde ich nie bei irgendetwas erwischt - dafür bin ich wohl immer noch nicht prominent genug: Niemand hackt meine Instagram- oder Facebook-Accounts oder auch nur mein verdammtes Handy." Noel Gallagher: "Was mache ich falsch? Aber - puh, bin ich froh, dass mein Name in diesen Papieren nicht auftaucht!"