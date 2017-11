Die Anleger von Air-Berlin-Anleihen können sich nicht viel Hoffnung machen. Sachwalter Lucas Flöther und Generalbevollmächtiger Frank Kebekus haben auf der Gläubigerversammlung wenig gute Nachrichten.

Es ist eine leise Veranstaltung im Mercure Hotel MOA Berlin. Während sich tausende Beschäftigte der insolventen Air Berlin am Washingtonplatz in der Hauptstadt zu lautstarker Demonstration versammeln, suchen sich zwei Kilometer entfernt ein paar Anleihe-Investoren der Fluglinie den Weg durch das rosa beleuchtete Untergeschoss des Hotels in den größten Saal des Hauses. Bei den Anlegern geht es um große Summen. Ihnen bleibt weniger Hoffnung als mancher Stewardess und manchem Piloten.

Gläubigerversammlung für Anleihebesitzer des Wertpapiers mit der Kennnummer AB100B4. Mit einem Volumen von 225 Millionen Euro und etwa 200.000 Investoren ist es der größte Bond des Konzerns, begeben 2004, mit sagenhaft hohen 8,25 Prozent Zins. Weitere Anleihen im Volumen von rund 480 Millionen Euro wurden in Großbritannien aufgelegt und häufig von Hedge-Fonds gekauft. Sie haben eine große Londoner Kanzlei hinter sich (siehe Tabelle).

Die Sparer der deutschen Anleihe sollen nun einen gemeinsamen Vertreter wählen, um das Verfahren einfacher zu machen. Dass das wohl nicht viel hilft, scheinen die meisten geahnt zu haben. Nur ein kleines Häuflein Gläubiger und ein paar Anwälte sind erschienen.

Im Foyer steht Hermann von Schrötter aus Düsseldorf. Er hat vor vier Jahren eine fünfstellige Summe in die Anleihe investiert, kurz nachdem Air Berlin die LTU übernommen hatte. "Ich hatte die Hoffnung, dass eine dynamische Konkurrenz für Lufthansa und Condor entsteht. Diese Hoffnung ist enttäuscht worden." Hätte er nicht noch einen anderen Termin in Berlin gehabt, wäre auch er nicht hier, fügt er hinzu.

Drinnen kommt Frank Kebekus, der als Generalbevollmächtigter ...

