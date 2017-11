Der baden-württembergische Projektierer Wirsol hat sich knapp ein Jahr nach dem Einstieg in den Markt für Erneuerbare Energien in Australien nach eigenen Angaben zum Marktführer auf dem Kontinent entwickelt. "Wir konnten uns in kurzer Zeit hervorragend im australischen Markt positionieren. Besonders wichtig: Unsere Pipeline für die Zukunft kommt dann ab 2018 vollständig aus der eigenen Projektentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...