Tesla-Gründer Elon Musk hat Probleme mit der Produktion des Mittelklasse-wagens Model 3. Das macht Investoren nervös.

Solche Auftritte liebt er: Die Videotafel über der Bühne auf dem Tesla-Gelände in Los Angeles hebt sich. Zu pompöser Orchestermusik fahren zwei silbergraue Superlaster vor, die aussehen wie Schnellzüge. Dem ersten entsteigt der Meister höchstselbst. Elon Musk springt lässig aus der Fahrerkabine, macht fünf Schritte nach vorn. Beschwörend hebt er die Arme und nimmt den Applaus des Publikums entgegen. Nach ein paar Sekunden beginnt er, über Details des neuen Tesla-Trucks zu plaudern: Von 0 auf 100 in fünf Sekunden, 800 Kilometer Reichweite. Jedes Mal, wenn Musk eine neue Zahl fallen lässt, brandet Jubel auf.

So viel Begeisterung für einen Lkw kann nur Musk wecken, der Superunternehmer mit Popstarattitüde.

Zwei Wochen zuvor war der Über-Elon noch auf Normalmaß geschrumpft. In der Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen brachte er kaum einen Satz heraus, ohne zu stottern oder lange Denkpausen einzulegen. Kein Wunder, denn Tesla hatte in erster Linie schlechte Nachrichten geliefert. Statt wie angekündigt 1500 verließen im dritten Quartal nur 260 Exemplare des neuen Mittelklasse-Elektroautos Model 3 die Fabriken. Probleme bereitet die Fertigung des Akkus. Musk schiebt die Schuld dem Hersteller der Fertigungsstraße zu, mit der Tesla die vier einzelnen Module zum fertigen Akku zusammensetzt. Erst im Frühjahr 2018 werde das Unternehmen in der Lage sein, wie versprochen 5000 Autos pro Woche zu bauen.

Nicht nur die verfehlten Stückzahlen drücken auf die Stimmung. Mit 619 Millionen Dollar schrieb Tesla im dritten Quartal den größten Verlust seiner Geschichte. Dass der Start des Model 3 daran bald etwas ändern wird, darf bezweifelt werden. Denn während die Kalifornier an ihren Spitzenmodellen Model S und Model X laut Insidern bis zu 38.000 Dollar je Stück verdienen, ist es fraglich, ob bei der 35.000 Dollar teuren Einstiegsvariante des Model 3 überhaupt Gewinn hängen bleibt.

Allerdings braucht Tesla das Model 3 dringend. Denn der Markt für die Luxusvarianten ist überschaubar. Im dritten Quartal gelang zwar ein neuer Absatzrekord. Doch dafür reichte schon ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. "Ein Wachstumsunternehmen sieht anders aus", meckert Mark Spiegel vom New ...

