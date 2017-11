Noch nimmt die EU-Kommission Rücksicht auf die anstehenden Parlamentswahlen in Italien im Frühjahr. Doch die Sorgen werden größer, dass das Land seine Schulden nicht so schnell abbauen kann wie nötig.

Der Brief beginnt mit allerhand Freundlichkeiten. Die italienische Regierung habe in den vergangenen Jahren "wichtige Reformen umgesetzt", um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu verbessern und die Lage der öffentlichen Finanzen zu stabilisieren, heißt es in dem heutigen Schreiben von EU-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis und Währungskommissar Pierre Moscovici an Roms Finanzminister Pier Carlo Padoan. Die Brüsseler Behörde habe diese Anstrengungen honoriert und bislang auf die Einleitung eines Verfahrens wegen Verstoßes gegen die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts verzichtet.

Dann aber folgt die Warnung: "Das scheint jetzt in Gefahr". Der italienische Haushalt drohe gegen die Defizitregeln der Euro-Zone verstoßen, wenn die Regierung in Rom das strukturelle Defizit nicht stärker reduziere. "Es ist von zentraler Bedeutung, dass der Haushalt für 2018 ohne eine Verwässerung der wichtigsten Maßnahmen ...

