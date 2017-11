Nach einem Pipeline-Leck sind Öllieferungen aus Kanada unterbrochen. Das treibt die Ölpreise in die Höhe - insbesondere die US-Leichtöl Sorte WTI kostet am Mittwoch deutlich mehr.

Ein Fass (159 Liter) US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich am Mittwoch um zwei Prozent auf knapp 58 Dollar und kostete damit so viel wie seit Juli 2015 nicht mehr. Hintergrund: Die Unterbrechung von Öllieferungen aus Kanada nach einem Pipeline-Leck hat am Mittwoch den Öl-Preis in die Höhe getrieben.

Die für die Finanzmärkte richtungsweisende Sorte Brent aus der Nordsee ...

