Politische Entscheidungen - egal welcher Art - wurden in 2017 durchgehend positiv am Markt aufgenommen. Laut Matthias Hüppe liegt das daran, dass die Aktienmärkte davon nicht beeinträchtigt waren, solange die Wirtschaft brummt. Ob das positive Szenario 2018 fort gesetzt wird, erfahren Sie in diesem Jahresausblick. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Mathhias Hüppe, HSBC, welche Auswirkungen die neuen Regulierungs-Beschlüsse auf den Handel haben und was 2018 definitiv ins Depot gehört.