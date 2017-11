von Emmeran Eder, €uro am Sonntag Vor Weihnachten sind die deutschen Verbraucher in Kauflaune. 466 Euro will jeder Bundesbürger im Schnitt für Weihnachtsgeschenke ausgeben, wie eine Umfrage des Handelsverbands Deutschland ergab. Das liegt nur knapp unter dem Spitzenwert des Vorjahres. Rund 19 Prozent des Jahresumsatzes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...