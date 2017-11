Zürich (ots) - Das Familiy Office trägt den Namen einer bekannten

deutschen Unternehmerfamilie, nun will es auch in der Schweiz

investieren: «Wir planen in den nächsten drei Jahren bis zu 15

Millionen Franken in zwei bis drei Schweizer Startups zu

investieren», sagt Michael Riemenschneider zur «Handelszeitung». Der

frühere Boston-Consulting-Mann mit HSG-Promotion ist Geschäftsführer

von Reimann Investors, dem Family Office von Mitgliedern der

Unternehmerfamilie Reimann, die sich Ende der 1990er Jahre von ihrer

Beteiligung am früheren Familienunternehmen trennten. Auf der

Reichsten-Liste der deutschen «Bilanz» rangierten die Reimanns im

Jahr 2016 mit einem geschätzten Vermögen von 30 Milliarden Euro auf

dem ersten Platz. Reimann Investors legt den Fokus auf

Kapitalmarktinvestitionen und unternehmerische Direktbeteiligungen.

Der Startup-Markt in der Schweiz sei attraktiv, sagt Riemenschneider.

«Wir sind derzeit mit mehr als 100 Millionen Euro an

Wachstumsunternehmen in den Bereichen Digitalisierung, Fintech und

E-Commerce beteiligt und beabsichtigen, in den nächsten fünf Jahren

weitere 50 bis 70 Millionen Euro auf diesem Feld zu investieren.»

Reimann Investors beteiligte sich etwa an den Online-Händlern

Alpha-Pet und Keller Sports sowie dem Fintec Sofort, das mittlerweile

zu Klarna gehört.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90