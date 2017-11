Zürich (ots) - Der bisherige Chef von PwC Schweiz, Urs Honegger,

geht nächsten Sommer planmässig in Pension. Das bestätigt der

Wirtschaftsprüfer gegenüber der «Handelszeitung». «Urs Honegger wird

noch bis zum 30. Juni 2018 im Amt bleiben», sagt Mediensprecher Sadi

Brügger. Sein Nachfolger wird aller Voraussicht nach diesen Freitag

an einer Konferenz der Partner des Unternehmens bestimmt. Zur Auswahl

stehen mehrere Kandidaten.



Urs Honegger leitet PwC Schweiz seit 2012. Unter seiner Ägide

legte der Umsatz von 742 Millionen Franken auf 876 Millionen zu.

Investiert wurde vor allem in den Ausbau des Beratungsgeschäfts und

Digital Service. Inzwischen kommen rund 25 Prozent der Einnahmen aus

diesen Bereichen. Die klassische Wirtschaftsprüfung macht noch knapp

die Hälfte des Umsatzes aus.



