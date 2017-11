Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 23. November 2017 (Woche 47)/22.11.2017



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



"Der Mann aus dem Eis" - Jürgen Vogel als "Ötzi" ab 30.11. im Kino.



"Schwimm, wenn du kannst" - ein Stück über die Sehnsucht: Tanz trifft auf Wasserball im Emma-Jaeger-Bad in Pforzheim.



"Pinc kommt!": eine Farbe, ihre Leuchtkraft und ihre Energie - Rupprecht Geiger im Schauwerk Sindelfingen



Engel, Monster, Kind, Verführerin - "Lulu" nach Frank Wedekind, mit Musik von den Tiger Lillies - jetzt im Schauspiel Stuttgart



Sterne im Südwesten - der neue "Guide Michelin" - dazu Vincent Klink im Gespräch mit Denis Scheck



Freitag, 01. Dezember 2017 (Woche 48)/22.11.2017



Tagestipp



20.15 Herzenssache - Der große Abend Liveshow aus der Alten Lokhalle in Mainz



Eine Unterhaltungssendung ganz im Dienst der guten Sache: Martin Seidler begrüßt in der Live-Sendung aus der Alten Lokhalle in Mainz Menschen aus allen Bereichen, die sich für "Herzenssache" engagieren. Diese Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank fördert Kinder und Jugendliche im Südwesten. In der Sendung werden Herzenssache-Projekte im Sendegebiet vorgestellt, die den Kindern bessere Lebensbedingungen bieten.



Die Benefiz-Live-Sendung ist Auftakt der diesjährigen Aktionen, bei denen sich alle Hörfunk-, Fernseh- und Internetredaktionen von SWR und SR in ihren Programmen um die "Herzenssache" bemühen. Ein Höhepunkt der Sendung ist die Übergabe eines Transporters an eine von "Herzenssache" geförderte Einrichtung.



Auch Künstler zeigen Herz: für Unterhaltung sorgen "Herzenssache"-Schirmherr Hartmut Engler: Er tritt mit seiner Band "Pur" auf. Mit dabei sind ebenso Chris de Burgh, der Chor popCHORn, die Sängerin Madeline Juno, der Singer-Songwriter Johannes Falk und die Poetry-Slammerin Julia Engelmann. Für die gute Sache nehmen Prominente sowie viele SWR Moderatorinnen und Moderatoren wie Florian Weber, Patricia Küll, Andrea Ballschuh und Heike Boomgaarden am Spendentelefon die Spenden der Zuschauer entgegen.



Samstag, 02. Dezember 2017 (Woche 49)/22.11.2017



00.00 Alleine war gestern



Spielfilm Deutschland 2015 Erstsendung: 20.03.2015 in Das Erste Autor: Beatrice Meier Rollen und Darsteller: Philip Kreuzer____Walter Sittler Ricarda Busch____Charlotte Schwab Harry Markwand____Paul Faßnacht Eckart Fröhlich____Hans-Uwe Bauer Uschi Müller____Marie Gruber Stella Busch____Lilia Lehner Fabian Kessler____Seán McDonagh Arzt____Guido Renner Logopädin____Alexandra von Schwerin Timmi____Lazar Simaifar Möbelpacker____Eric van der Zwaag Gärtner____Andreas Hofer und andere Kamera: Ralf M. Mendle Musik: Dürbeck & Dohmen



Sie sind Anfang 60 und haben keine Lust, alleine zu leben. Also gründen Ricarda, Uschi, Eckart, Harry und Philip eine WG. Atmosphärische Störungen lassen sich in dieser neuen Wohnsituation kaum vermeiden. Schließlich kommen die Therapeutin, die Wurstverkäuferin, der Taxifahrer, der Witwer und der Arzt aus völlig verschiedenen Welten. Gerade als die fünf Senioren sich bei weinseligen Doppelkopfrunden zusammengerauft haben, erleidet Uschi einen Schlaganfall. Ihre aufwendige Pflege zeigt den anderen ihre Grenzen auf. Irgendwann will Uschi nicht mehr. Mit ihrem Rückzug ins Pflegeheim droht die Gemeinschaft zu zerbrechen. Doch dann wird den Freunden klar, dass sie gemeinsam etwas Großartiges erlebt haben. Sie brauchen einander.



In dieser lebensklugen Tragikomödie trotzt ein Quintett Über-60-Jähriger mit Courage und Humor den Gebrechen des Alters. Charlotte Schwab, Walter Sittler, Paul Faßnacht, Hans-Uwe Bauer und Marie Gruber entdecken als WG-Genossen eine vermeintlich überholte Lebensform neu.



Einen alten Baum verpflanzt man nicht - fünf Freunde Anfang 60 sehen das anders. Sie haben Angst vor Einsamkeit und wollen ihrem Leben noch einmal einen neuen Dreh geben. Fröhlich, wenn auch ein wenig naiv, gründet das Quartett eine Wohngemeinschaft. Ein Wagnis, denn charakterlich könnten die Kommunarden kaum unterschiedlicher sein. Philip (Walter Sittler) verbrachte als Arzt 30 Jahre in Afrika. Sein Studienfreund Harry (Paul Faßnacht), eingefleischter Single, fährt immer noch Taxi und ist nicht gerade pflegeleicht. Gerne drückt er seine Kippen im Blumentopf aus. Die Psychologin Ricarda (Charlotte Schwab) hat immer alles im Griff, zumindest glaubt sie das. Ihre Freundin Uschi (Marie Gruber), eine fidele Wurstverkäuferin, verbreitet manchmal mehr gute Laune, als die anderen ertragen können. Und der Witwer Eckart (Hans-Uwe Bauer) zieht mit dem Grabstein seiner verstorbenen Frau ein. Trotz ihrer Launen, Ticks und Grillen raufen die fünf Oldies sich irgendwie zusammen. Der Spaß am dritten Lebensabschnitt scheint gerade erst loszugehen - als Uschi einen Schlaganfall erleidet. Die fragile Gemeinschaft muss sich mit einem Pflegefall arrangieren. Das geht nicht ohne Spannungen und Beinahe-Katastrophen. Schließlich zieht Harry entnervt aus, und Uschi geht auf eigenen Wunsch ins Altersheim. Ist das Projekt Alten-WG gescheitert?



Mit liebenswürdiger Situationskomik und zündendem Wortwitz zeigt diese bewegende Tragikomödie, wie die Bewohner einer WG 60plus an einer schwierigen Aufgabe wachsen. Charlotte Schwab und Walter Sittler überzeugen als Paar, das in einer denkbar unpassenden Situation seine vergessenen Gefühle wiederentdeckt. Paul Faßnacht glänzt als Agent Provocateur, und Hans-Uwe Bauer leistet als melancholischer Witwer auf eine eigenwillige Art Trauerarbeit. Die Seele der Wohngemeinschaft verkörpert Marie Gruber als lebenslustige Uschi, die nach einem Schlaganfall auf die Hilfe ihrer Freunde angewiesen ist.



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2