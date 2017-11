Mit einem Rekordüberschuss will Griechenland im nächsten Jahr den Ausstieg aus den Hilfsprogrammen angehen. Ob das gelingt, steht noch in den Sternen. Doch die Regierung glaubt an die Wende.

2018 könnte für Griechenland ein ganz besonderes Jahr werden: Nach neun Krisenjahren soll das Land Ende August die Anpassungsprogramme beenden, sich vom Tropf der Hilfskredite lösen und finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen. Ob das gelingt, steht allerdings noch in den Sternen. In diesem Jahr entwickelte sich die Konjunktur schwächer als ursprünglich erwartet. Und die Schuldenmisere des Landes wird sich im kommenden Jahr sogar verschärfen. Aber die Regierung glaubt dennoch an die Wende. Sie will den Weg zu einer Rückkehr an die Finanzmärkte mit einem Budget ebnen, das die fiskalischen Vorgaben der internationalen Kreditgeber deutlich übertrifft. Der Überschuss in der Primärbilanz des Haushalts, die den Schuldendienst ausklammert, soll 3,82 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) erreichen - deutlich mehr als die Zielmarke von 3,5 Prozent. So steht es im Entwurf des Haushaltsgesetzes 2018, den Vize-Finanzminister Giorgos Chouliarakis am Dienstagabend dem Athener Parlament vorlegte. Das Zahlenwerk wird nun in den Ausschüssen beraten. Kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember um Mitternacht, sollen die Abgeordneten über den Haushalt abstimmen. Eine Mehrheit gilt als gesichert.

Es gibt Grund zu Optimismus: Bereits im zu Ende gehenden Jahr wird Athen die Vorgaben der Gläubigerinstitutionen - des Euro-Stabilitätsfonds ESM, der Europäischen ...

