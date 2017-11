Die Aktien- und Rentenmärkte haben sich 2017 bestens entwickelt. Die große Herausforderung liegt jetzt darin den Anschluss zu halten, explizit am Rentenmarkt. Von Seiten der EZB wird es 2018 bezüglich der Zinsen noch ruhig bleiben. EZB-Präsident Mario Draghi möchte wohl nicht sein Amt mit von ihm angehobenen Zinsen abgeben. Mehr dazu in diesem Jahresausblick. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Christoph Witzke, Deka-Invest, in welchem Zeitraum er den Euro auf 1,50 USD steigen sieht.