Zürich (ots) - Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz hält Put-Optionen

auf die Raiffeisen-Tochter Investnet, die es ihm erlauben, seinen

15-Prozent-Anteil am KMU-Finanzierer in zweieinhalb Jahren wieder an

die Genossenschaftsbank zu verkaufen. Dies schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe. Der künftige Verkaufspreis

der Investnet-Anteile bemisst sich an einer Bewertungsmethodik, die

festgelegt wurde, als Vincenz noch als Raiffeisen-Chef amtete.



Der Sachverhalt stellt einen weiteren möglichen Interessenkonflikt

in Vincenz' Investnet-Investment dar, das die Finma derzeit im Rahmen

eines Enforcement-Verfahrens gegen den Ex-Chef und die Raiffeisen

untersucht. Aus dem Umfeld des Bündner Bankers ist zu hören, dass

Vincenz an dieser «Formel» nicht «aktiv und direkt» mitgewirkt habe.

Vielmehr soll die Bewertungsfrage zwischen Finanzexperten der

Raiffeisen Bank und den beiden Investnet-Gründern geklärt worden

sein.



Die Put-Optionen auf den KMU-Finanzierer sind Teil eines

Aktionärsbindungsvertrages zwischen der Genossenschaftsbank und den

Investnet-Minderheitseignern. Zu welchen Konditionen Pierin Vincenz

die Investnet-Anteile von seinem Arbeitgeber Raiffeisen übernahm,

bleibt weiterhin offen. Sowohl Vincenz wie Raiffeisen schweigen dazu.

Man könnte keine Auskunft geben, um nicht in den «Fortgang des

Finma-Verfahrens» einzugreifen, erklärt die Bank.



