Besonders einfach für den Anwender wurde bei Precon die Einführung der Rohre gestaltet. Nachdem die Vorprägungen durch einen leichten Schlag auf einen Schraubendreher entfernt werden können, wird das Rohr eingesetzt. Die Kombi-Rohreinführung selbst befindet sich außen am Gehäuse und stoppt das Rohr durch eine innen liegende Rastkante automatisch, sobald die richtige Position erreicht ist. Der Installationsraum bleibt so frei und Nacharbeiten sind nicht mehr nötig, was den Installationsaufwand in den eingeplanten Grenzen hält. Durch die sichere Arretierung wird gleichzeitig die Zugentlastung gewährleistet, so dass die Rohre auch während des Füllens der Schalung und des Verdichtungsprozesses fest in ihrer Position verbleiben und Fehler von vornherein ausgeschlossen werden.

Dank des hier verwendeten Nut-Feder-Prinzips ist das Gehäuse auch bei der Verdrahtung zwischen den einzelnen Dosen absolut dicht, wie zahlreiche Tests im Werk zeigten, wo keinerlei Betonmilch an der Rastkante vorbei ins Innere gelangen konnte.

Einführung mit integriertem Rohrstop ...

