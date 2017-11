Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch mit Verlusten beendet. Nach einem freundlichen Kursverlauf bis weit in den Nachmittag hinein fielen die Kurse gegen Handelsschluss relativ deutlich zurück, wobei der SMI die Marke von 9'300 nicht zu halten vermochte. Dass der Leitindex SMI nicht noch deutlicher ins Minus rutschte, war vor allem den Titeln von Roche zu verdanken, die erneut in der Gunst der Anleger standen.

Ein Auslöser für die späten Abgaben war laut Händlern die Konsumentenstimmung in der Eurozone, die im November auf den höchsten Wert seit Januar 2001 gestiegen war. Dies schwächte den US-Dollar, was an den hiesigen Aktienmärkten mit Abgaben quittiert wurde. Zudem sei die Stimmung in den USA angesichts des bevorstehenden Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag von Zurückhaltung geprägt gewesen, was ebenfalls die hiesige Kauflust in Mitleidenschaft gezogen habe.

Der Swiss Market Index (SMI) verlor zum Handelsschluss 0,35% auf 9'291,84. Am frühen Nachmittag hatte dieser bei 9'360,22 Zählern noch ein neues Jahreshoch erreicht. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) lag zum Schluss 0,54% tiefer bei 1'493,71 Punkten und der breite Swiss Performance Index (SPI) büsste 0,39% auf 10'650,89 Punkte ein. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen nur gerade vier im Plus, der Rest beendete den Tag im Minus.

Entgegen dem Kursverlauf des Gesamtmarkten hielten sich die Genussscheine ...

