FRANKFURT (Dow Jones)--Mit deutlichem Minus ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Ein erneuter Euro-Sprung auf fast 1,18 Dollar nach schwächeren US-Auftragseingängen verdarb den Tag und sorgte für heftige Gewinnmitnahmen. Die Bereitschaft dazu war vor dem Protokoll der US-Notenbank und dem langen Wochenende hoch: Denn die US-Börsen sind am Donnerstag wegen des Thanksgiving-Feiertages komplett geschlossen und am "Black Friday" danach wird nur halbtags gehandelt. Der DAX fiel um 1,2 Prozent oder 153 Punkte auf 13.015 Zähler.

HSBC und Goldman sind bullish

Die Vorzeichen für das bevorstehende lange Wochenende in den USA sind aber dennoch gut: So hat Marktanalyst Jörg Scherer von HSBC Trinkaus errechnet, dass die statistische Wahrscheinlichkeit steigender Kurse an Wall Street im Umfeld von Thanksgiving groß ist: Zu 80 Prozent lägen die Kurse am Freitagabend über denen vom Dienstagabend.

Zuversichtlich zeigt sich auch Goldman Sachs: Das Haus spricht zwar von "irrationalem Überschwang", meint aber auch, die Hausse werde zumindest in den USA voraussichtlich noch drei Jahre weitergehen, getragen von einem anhaltenden Wachstum der Unternehmensgewinne.

Kaufempfehlungen treiben RWE und S&T

Die wenigen Aktien der Kursgewinner waren zumeist von Umstufungen getrieben. Mit der UBS hat das nächste große Haus RWE zum Kauf empfohlen, das Kursziel liegt bei 24,80 Euro, ein Plus von gut 25 Prozent gegenüber dem Dienstags-Schlusskurs. Der Kurs stieg nun um 1,2 Prozent auf 19,84 Euro.

Fast alle anderen Titel wurden indes von Gewinnmitnahmen heimgesucht, so nach der Vortagsrally die Autowerte: VW gaben 1,9 Prozent ab, Continental sogar 2 Prozent. Daimler und BMW fielen um bis zu 0,9 Prozent. Bei Infineon ging es nach dem starken Vortag gleich wieder um 2,8 Prozent nach unten. Adidas fielen um 2,4 Prozent, Lufthansa um 2,3 Prozent.

Zum Teil höhere Kursgewinne zeigten dagegen die kleineren Werte: So schossen im TecDAX S&T um 4,8 Prozent nach oben, hier hat Hauck & Aufhäuser (H&A) das Kursziel auf 23 Euro erhöht. Von kräftigen Short-Eindeckungen sprachen Händler bei Metro und Gerry Weber. Der Einzelhandels-Sektor wurde vor Thanksgiving global zurückgekauft. Metro stiegen um 3,8 Prozent und Gerry Weber um 6,7 Prozent. Nordex legten nach den Verlusten der letzten Wochen um 5,3 Prozent zu.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 82,7 (Vortag: 103,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,39 (Vortag: 4,44) Milliarden Euro. Es gab 1 Kursgewinner und 29 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.015,04 -1,16% +13,36% DAX-Future 13.011,50 -1,15% +13,79% XDAX 13.015,70 -1,20% +13,70% MDAX 26.615,16 -0,77% +19,95% TecDAX 2.564,86 -0,74% +41,57% SDAX 11.781,14 -0,34% +23,76% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,03 -16 ===

