Die NordLB hat die Aktie der Gea Group nach Zahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel auf 35 Euro belassen. Nach einem schwachen zweiten Quartal sei das dritte Jahresviertel besser, aber nicht überragend ausgefallen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Anlagenbauer komme nach diversen Problemen nur langsam in die Gänge. Auf dem aktuellen Kursniveau sollten Anleger ihre Gewinne mitnehmen, empfahl er und begründete damit auch sein neues Anlagevotum./edh/ck Datum der Analyse: 22.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0061 2017-11-22/18:19

ISIN: DE0006602006