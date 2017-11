Zürich (ots) - Finanzminister Ueli Maurer macht sich für eine

Spezialsteuer für Internetkonzerne wie Google, Amazon und Facebook

stark. «Wir werden nicht darum herumkommen, digitale Leistungen

künftig zu besteuern», erklärt Maurer im Gespräch mit der

«Handelszeitung». Er wolle nicht zulassen, dass Steuersubstrat der

Schweiz entzogen werde. Möglich seien zwei Modelle: Entweder man

erhebe eine Steuer auf den Umsatz von Internetfirmen, um die zu

geringe Gewinnsteuer auszugleichen. Oder man definiere den Standort

der digitalen Betriebsstätte. Derzeit mache man sich beim Bund

Überlegungen, wie man das Problem lösen könne. Auch sei die Schweiz

innerhalb der OECD aktiv.



Maurer will in seinem Departement in Sachen Digitalisierung

ebenfalls Gas geben. Soeben hat er «in Zusammenarbeit mit

Wissenschaftlern und cleveren Leuten» ein Zukunftslabor ins Leben

gerufen. Dort wird derzeit eine App getestet, die den Banken den

automatischen Informationsaustausch erleichtern soll. Damit könnten

Kosten in Millionenhöhe eingespart werden. Zugleich will der

Finanzminister Anfang Jahr testweise eine Zoll-App lancieren, mit der

die Bürger eingeführte Waren online anmelden können. Mehrwertsteuern,

die in Deutschland zurückerstattet werden, sollen damit in der

Schweiz am Zoll belastet werden können. Maurer will so

Steuereinnahmen zurückgewinnen, die dem Bund wegen des grassierenden

Einkaufstourismus entgehen. Zugleich setzt sich der SVP-Bundesrat

dafür ein, das Bundespersonal künftig jedes Jahr für drei, vier Tage

in einen Digital-WK zu schicken. «Man muss die Leute mental auf die

Veränderungen im Digitalbereich vorbereiten und ihnen die Angst davor

nehmen», betont er.



