Im "Tatort - Zeit der Frösche (AT)" ermittelt Ellen Berlinger in Mainz / Dreharbeiten bis Ende Dezember 2017



Heike Makatsch steht zum zweiten Mal als Protagonistin eines "Tatort"-Specials für SWR und ARD Degeto vor der Kamera. In Mainz begannen gestern die Dreharbeiten zum "Tatort - Zeit der Frösche (AT)", in dem Hauptkommissarin Ellen Berlinger mit ihrem Kollegen Martin Rascher, gespielt von Sebastian Blomberg, ermittelt. Das Drehbuch stammt von Marco Wiersch, nach einer Vorlage von Florian Oeller, Regie führt Markus Imboden. Luis Kurecki, Jule Böwe, Jan Messutat, Lucas Prisor, Cathrin Buhtz und Robert Schupp sind in weiteren Rollen zu sehen. Gedreht wird bis Ende Dezember 2017 in Mainz und Berlin.



Hat es die Kommissarin mit einer Mordserie zu tun? Aus familiären Gründen ist Hauptkommissarin Ellen Berlinger nach ihrer Babypause nach Mainz gezogen. Ihr neuer Fall beginnt mit dem Fund eines blutdurchdrängten Kapuzenpullis in einem Altkleidercontainer. Ellens Mainzer Kollege Martin Rascher ist sofort überzeugt, dass dieser Fund einen weiteren toten Jugendlichen in einer bisher unaufgeklärten Mordserie bedeutet, die ihm seit Jahren schwer auf der Seele liegt. In Ellens Augen gibt es für diese These nicht genügend Übereinstimmungen, doch auch sie ist beunruhigt: Der Pullover könnte Jonas gehören, dem Sohn ihrer Cousine, die in Mainz lebt und auf Ellens kleine Tochter aufpasst. Jonas sollte auf einem Ausflug mit Freunden sein, aber dort hat er sich abgeseilt. Vermisst wird aber auch die 16-jährige Marie Blixen, die vor ihrem Verschwinden auf demselben Schulfest war wie Jonas. Als Maries Leiche gefunden wird, finden sich auch Indizien, die auf Jonas weisen. Ellen muss sich fragen, ob ausgerechnet dieser Junge, zu dem sie einen besonderen Draht hat, in einen Mord verwickelt ist.



Zieglerfilm Baden-Baden produziert



"Tatort - Zeit der Frösche (AT)" ist eine Produktion von Zieglerfilm Baden-Baden im Auftrag von ARD Degeto und SWR für Das Erste. Die Bildgestaltung übernimmt Martin Farkas. Der Produzent ist Marc Müller-Kaldenberg, Producer ist Pascal Nothdurft. Die Redaktion liegt bei Michael Schmidl und Ulrich Herrmann (SWR) sowie Birgit Titze (ARD Degeto).



