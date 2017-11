Aachen (ots) - Lebensslang für den "Schlächter vom Balkan". Nach moralischen Maßstäben kann keine Strafe die Schuld aufwiegen, die Ratko Mladic auf sich geladen hat, als unter seinem Kommando im Juli 1995 in Srebrenica mehr als 8000 bosnische Muslime von christlichen Serben massakriert wurden. Dennoch schafft das Urteil des UN-Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien ein Mindestmaß an Gerechtigkeit, auf das die Mütter von Srebrenica viel zu lange warten mussten. Mit dem Mladic-Urteil wird 26 Jahre nach Beginn des Bürgerkrieges das letzte Kapitel dieses ersten Völkermordes auf europäischem Boden nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben. Große Hoffnungen waren mit dem UN-Tribunal verbunden, als es 1993 seine Arbeit aufnahm. Zum ersten Mal seit den Nürnberger Prozessen schien es so, als ob die Verantwortlichen für Vertreibung, Massen- und Völkermord einer gerechten Strafe zugeführt werden könnten. Ob das den Richtern in vollem Umfang gelungen ist, darf schon ob der schieren Dimension der Taten bezweifelt werden. Waren selbst die Nürnberger Prozesse im Wesentlichen nach zwei Jahren abgeschlossen, benötigte das Gericht in Den Haag 24 lange Jahre! Mit der Folge, dass immer weniger von jenen am Leben sind, die Angehörige in Srebrenica oder auf den anderen Schlachtfeldern der Jugoslawienkriege verloren haben. Und mit ihnen stirbt langsam aber sicher auch die Erinnerung an die Gräuel, für die sich zahlreiche Kriegsverbrecher in Den Haag verantworten mussten. Etliche Täter wurden verurteilt, einige Angeklagte - wie Serbiens Ex-Präsident Slobodan Milosevic - ereilte der Tod früher als der Richterspruch. Viele wurden auch trotz erdrückender Beweislast freigesprochen. Alle hatten gemein, dass sie das Tribunal als Propagandabühne benutzten. Eine Demütigung für Opfer und Hinterbliebene. Letzter unrühmlicher Akt: Mladic, der noch während der Urteilsverkündigung für einen Eklat sorgte und aus dem Gericht entfernt wurde. Es bleibt ein fahler Beigeschmack, denn letztlich wurde nur ein Bruchteil der Kriegsverbrecher dingfest gemacht. Erst als Serbien mit einem Beitritt zur EU liebäugelte, war man in Belgrad bereit, die Haupttäter widerwillig auszuliefern. Überhaupt hat die Arbeit der Richter nicht zu der notwendigen, schonungslosen Aufarbeitung der Kriege im ehemaligen Jugoslawien geführt. Serbische Politiker sehen ihr Land immer noch als Opfer fremder Mächte, serbische Schulkinder in der "Republika Srpska" erfahren in ihren Schulbüchern weiterhin nichts über den Völkermord. Auch Bosnien und selbst das EU-Mitglied Kroatien tun sich schwer mit ihrer Schuld. Die aufgerissenen Wunden können so nicht heilen. Ein Resümee der Arbeit des Tribunals fällt schwer. In vielen Regionen der Welt genießen Verbrecher staatlichen Schutz, sie werden niemals für ihre Taten büßen. Schauen wir in die Ostukraine, wo sich einige Herrschaften derzeit für eine juristische Behandlung qualifizieren. Aber glaubt man im Ernst, dass aus dem Reich von Kremlchef Wladimir Putin solche Männer jemals einer Verurteilung durch ein internationales Tribunal zugeführt werden? Wohl kaum. Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat zumindest einen Anfang gemacht. Es bedeutet vielleicht den Aufbruch in eine neue Epoche, eine Epoche, in der Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht länger ungestraft bleiben. Und das ist, bei allen Mängeln und Unzulänglichkeiten, immerhin ein Hoffnungsschimmer.



