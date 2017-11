Straubing (ots) - So viel Unruhe und Unberechenbarkeit war noch nie vor einem großen CSU-Parteikonvent. "Alles hängt mit allem zusammen", pflegt Horst Seehofer zu bemerken. Genau das wird dafür sorgen, dass die CSU so schnell nicht zur Ruhe kommt. Die Sonderstellung im deutschen Parteigefüge als Regionalpartei mit bundesweitem Anspruch gereicht ihr jetzt zum Nachteil. Während man in anderen Landeshauptstädten wie Hannover, Stuttgart oder Kiel in Ruhe Landespolitik betreiben kann, geht es in München drunter und drüber. Für die Landespolitik interessiert sich erst einmal kaum jemand.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de