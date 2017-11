London - Ein merklich festerer Eurokurs hat die zunächst kaufwilligen Anleger an Kontinentaleuropas wichtigsten Aktienmärkten zur Wochenmitte letztlich in die Flucht getrieben. Damit entkoppelten sie sich von den Rekordständen der US-Handelsplätze vom Vorabend. Ein starker Eurokurs wird an den hiesigen Aktienmärkten negativ gesehen, weil er Exporte der europäischen Unternehmen erschweren kann. Dagegen konnte die nicht am Euro hängende Börse in London leicht zulegen.

Der Eurokurs war am Nachmittag in Reaktion auf unerwartet positive Konjunkturdaten aus dem Euroraum deutlich gestiegen und hatte sich knapp unter der Marke von 1,18 US-Dollar bewegt. Zuvor hatte die EU-Kommission mitgeteilt, dass die Verbraucherstimmung in der Eurozone im November auf den höchsten Wert seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...