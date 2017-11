München (ots) -



Alljährlich eilen Menschen in der Vorweihnachtszeit durch Innenstädte und lassen die Paketlieferdienste Extraschichten schieben, immer auf der Suche nach dem perfekten Geschenk für die Liebsten. Doch was ist den Deutschen dabei am wichtigsten: der Überraschungseffekt, die nützlichen Aspekte oder vielleicht, dass das Präsent offensichtlich sehr teuer war? Aufschluss darüber gibt eine repräsentative Online-Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov* im Auftrag der SKL-Lotterie anlässlich des Starts der 142. Lotterie.



Das perfekte Geschenk, der vollkommene Moment zu Weihnachten, die pure Freude in den Augen des Menschen, den man mit dem richtigen Gespür glücklich gemacht hat - genau so stellt man sich das Fest der Feste vor. Um so einen Volltreffer zu landen, muss das Präsent natürlich mit Bedacht ausgewählt werden.



Für die meisten Befragten (39 Prozent) zählt dabei vor allem, dass man den Liebsten mit dem Geschenk über einen längeren Zeitraum Freude macht. Knapp ein Viertel (24 Prozent) ist etwas experimentierfreudiger und setzt eher auf den Überraschungseffekt. Die Liebe zum Pragmatismus spielt immerhin noch für zehn Prozent die Hauptrolle: Sie geben an, dass das Geschenk vor allem praktisch und alltagstauglich sein soll. Im Gegensatz dazu legen sieben Prozent besonders viel Wert auf Emotionalität und Herz - für sie muss das Geschenk vor allem die Bindung an den Empfänger stärken. Mit einigem Abstand - und durchaus unerwartet - auf dem letzten Platz: teure und hochwertige Präsente. Das ist gerade einmal für verschwindende zwei Prozent der Befragten das wichtigste Kriterium bei der Geschenkauswahl.



Wer richtig schenkt, macht sich Gedanken



Der Trend ist klar: Geschenke, an denen der Empfänger langfristig Freude hat, sind am beliebtesten. Sie zu finden, ist wiederum gar nicht so leicht - weshalb viele Suchende auf Gutscheine zurückgreifen, die über längere Zeit eingelöst werden können. Auch Lotterielose, die oft über mehrere Wochen und Monate gültig sind, haben sozusagen "Depotwirkung". Außerdem vereinen sie gleich mehrere der oben genannten Aspekte in sich. So erwarten sicher die wenigsten ein Los mit der Chance auf einen Millionengewinn unter dem Baum, der Überraschungseffekt ist also sicher.



Voller Glückschancen ins neue Jahr mit der SKL-Lotterie



Am 1. Dezember startet die 142. Lotterie der SKL - und hier winken sogar 250 Chancen, SKL-Millionär zu werden. An den Millionen-Montagen werden sage und schreibe 144 Mal 1 Million Euro ausgespielt. Zudem haben beim SKL Millionen-Event wieder 20 per Zufallsprinzip ermittelte SKL-Spieler die sensationelle Chance von 1: 20 auf 1 Million Euro. Millionär garantiert! Bis 31. Mai 2018 warten insgesamt 2.015.554 Gewinne mit einer Gesamtgewinnsumme von über 1,28 Milliarden Euro auf die SKL-Spieler - steuerfrei natürlich!



Will man seine Liebsten mit einem Los für die 142. Lotterie der SKL überraschen, ist es sinnvoll das Los vor Lotteriestart am 1. Dezember zu erwerben. Mit etwas Glück liegt das Los dann schon inklusive Gewinn unter dem Weihnachtsbaum. Aber auch nach den Festtagen haben die neuen Losbesitzer noch fünf Monate Zeit, einen der tollen Geldgewinne davon zu tragen.



Alternativ sind auch der SKL EURO-JOKER und der SKL TRAUM-JOKER ideale Weihnachtsgeschenke, die dann beispielsweise zum 1. Januar 2018 starten und einen Monat lang an allen Ziehungen teilnehmen. Beim TRAUM-JOKER warten auf die Losbesitzer täglich 10.000 Chancen auf tolle Geldgewinne, Autos, Reisen und Einkaufsgutscheine. Beim EURO-JOKER wird neben den täglichen 10-Jahres-Renten im Wert von 1.200 Euro auch einmal monatlich die Joker-Rente mit 10.000 Euro** für 10 Jahre ausgespielt.



Egal für welches Los man sich am Ende entscheidet, sie alle sorgen für einen schönen Einstieg ins neue Jahr - mit wöchentlichen, täglichen, stündlichen Chancen aufs Glück. Weitere Informationen unter www.skl.de.



*Quelle: Repräsentative Online-Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov vom 06.11.2017 bis zum 08.11.2017 im Auftrag der SKL-Lotterie zum Thema "Was ist Ihnen bei der Auswahl eines Weihnachtsgeschenkes am wichtigsten?". Befragt wurden 2.099 Teilnehmer. Die Ergebnisse sind gewichtet und repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. **Chance auf den Höchstgewinn in der Lotterie: 1: 500.000; in der Runde 1: 3.000.000.



Über das SKL-Millionenspiel und die GKL:



Das SKL-Millionenspiel ist ein Produkt der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL). Die GKL, eine Anstalt öffentlichen Rechts mit Sitz in Hamburg und München, veranstaltet die deutschen Klassenlotterien im Auftrag aller Bundesländer. Die GKL wird vertreten durch den Vorstand. Vorstandsvorsitzender: Günther Schneider.



SKL-Spieler haben ab einem Mindesteinsatz von 15 Euro pro Monat laufend die Chance auf Geldgewinne von bis zu 16 Millionen Euro. Pro Jahr werden zwei SKL-Lotterien durchgeführt, die in jeweils sechs Spielabschnitte, so genannte Klassen, unterteilt sind. Die Anzahl und Höhe der Gewinne steigt von Klasse zu Klasse. Gleiches gilt für die Trefferchance. Lotteriebeginn ist immer am 1. Juni und am 1. Dezember eines Jahres.



Lose und weitere Informationen zum SKL-Millionenspiel gibt es unter der kostenfreien Hotline 0800/433 43 37, auf www.skl.de oder bei allen Staatlichen SKL Lotterie-Einnahmen.



