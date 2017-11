Nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche herrschen in Berlin Ratlosigkeit. Energie- und Verkehrswende, EU-Reformen, Brexit - die Wirtschaft sorgt sich: Wie lange kann Deutschland sich ein Machtvakuum leisten?

In den Tagen nach dem Einschlag, als alles offen, unklar und unsicher ist, bietet Angela Merkel Anlass für ein Déjà-vu. Sie könne nicht erkennen, was sie hätte anders machen sollen, hat die Bundeskanzlerin nach dem schwachen Ergebnis für die Union bei der Bundestagswahl im September erklärt. Sie könne nicht erkennen, wie sie anders hätte verhandeln sollen - das ist die Botschaft, die sie nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche mit CSU, FDP und Grünen verbreitet: scheinbar ungerührt vom politischen Blitzeinschlag in Berlin.

Déjà-vus verdanken sich bekanntlich Täuschungen der Wahrnehmung. Und Merkel mag daher annehmen, ihre Position sei nach dem Ende der achtwöchigen Hängepartie paradoxerweise gestärkt: Wann zuletzt hat man sie so gelöst und gelassen gesehen wie an Tag eins nach Christian Lindners Flucht aus Jamaika? Stabilisiert ausgerechnet der stutzerstolze FDP-Chef Merkels innerparteiliche Macht - ganz so wie weiland SPD-Chef Gerhard Schröder, als er Merkel 2005 in einer Fernsehrunde rüde anrempelte und die putschbereite CDU zwang, sich trotz eines schwachen Wahlergebnisses erneut hinter Merkel zu versammeln? Fast scheint es so.

Quälende Runden

Für viele Zuschauer des Sondierungsspektakels ist Merkels Selbstgenügsamkeit dennoch eine Provokation. Die quälend mühsamen Sondierungsrunden wurden schlecht geführt, da sind sich außerhalb der Union fast alle einig. Weil es ausgerechnet in der programmatisch entleerten Kanzlerpartei an einer politischen Leitidee mangelte, kam von Anfang an weder Streit noch Aufbruchstimmung auf: Man zoffte sich nicht und kehrte anschließend die Scherben auf, sondern man werkelte vor sich hin, räumte nichts ab, pflegte auf fast allen Seiten Stolz und Vorurteile - und gab viel Aggressions- und Eskalationsbereitschaft zu erkennen. Der Versuch zu glänzen, indem man auch den Partner glänzen lässt, wurde nie ernsthaft unternommen.

Auch nicht von Chefmoderatorin Merkel.

Mit dem Ende der Sondierungsgespräche steht das Land, dem Merkel zu dienen meint, vor einer unerprobten Lage, vor Monaten der Unsicherheit. Es riecht stark nach einer Neuwahl - aber vielleicht erlebt Berlin auch seine erste Minderheitsregierung, vielleicht lässt sich die SPD doch noch in die Pflicht einer großen Koalition nehmen, ja: Vielleicht raufen sich die vier Jamaika-Parteien noch einmal zusammen? Wie auch immer: Die Republik ist instabil geworden, weil Lindner und SPD-Chef Martin Schulz im Namen ihrer Wähler und der Glaubwürdigkeit Partei- über Mitregierungsinteressen stellen - und weil Merkels präsidialer Neutralitätsstil nicht mehr verfängt.

Und - was jetzt?

Weil niemand auf diese Frage eine Antwort weiß, geht in der deutschen Wirtschaft die Angst vor der Angst um. Fast klingt es, als hätten Industriekapitäne und Verbandsspitzen ihre Reaktionen abgestimmt, um der Politik in Erinnerung zu rufen, dass auch sie ihren Beitrag zu Wachstum und Wohlstand liefern muss. Dass Wachstum, Exportstärke und Aufschwung nichts Gottgegebenes sind, sondern etwas, das schnell in die Brüche gehen kann.

Angst vor der Angst

"Wirtschaftliche Stabilität braucht politische Stabilität", mahnt Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI): Es gebe "enorme Herausforderungen", Deutschland müsse "rasch zukunftsfähig" werden - und "dazu bedarf es mehr als einer bloß geschäftsführenden Regierung". Deutschland benötige eine "stabile Regierung", sekundiert Arbeitgeberchef Ingo Kramer, eine mit "Handlungsfähigkeit". Und VW-Boss Matthias Müller warnt: "Unser Land verträgt keinen Stillstand. Eine Hängepartie können wir uns nicht erlauben."

Ob Angela Merkel das vernommen hat oder überhaupt vernehmen will? Für sie zählt im Moment nur der Anschein von Macht und Stärke. Deswegen ließ Merkel sich noch in der Nacht des Sondierungsabbruchs - nachdem sie mit ihrem CSU-Partner und Peiniger Horst Seehofer vor die Kameras getaumelt war - beklatschen, als habe sie einen Wahlsieg errungen. Deswegen fiel die Sitzung der CDU-Spitze am Folgetag so kurz aus, dass jede Frage nach Merkels Rolle wie eine Majestätsbeleidigung gewirkt hätte.

Dabei gäbe es viel Klärungsbedarf. Die Bundesrepublik, als Stabilitätsanker in Europa und der Welt geschätzt, fällt in dieser Rolle bis auf Weiteres aus. Die deutsche Regierungschefin ist nur noch geschäftsführende "Kanzlerin der freien Welt" ("Time"): ohne Partner und ohne Mehrheit. Konkret bedeutet das: Wichtige Weichenstellungen finden nicht statt. Wie bewältigt Deutschland die (auto-)mobile Elektrorevolution? Wie geht es mit der Energiewende voran? Und welchen Einfluss kann Deutschland in den nächsten Monaten in Brüssel oder auch auf der Weltbühne geltend machen?

Stocken die EU-Reformen?

Das erste Opfer der Berliner Wirren war Mark Rutte. Der niederländische Ministerpräsident sollte am Montag nach Berlin kommen, doch Kanzlerin Angela Merkel sagte den Termin mit dem Liberalen ab. Dabei ist Rutte für Merkel ein wichtiger Verbündeter; mehr als einmal hat er Argumente und Kritik in ihrem Sinne vorgebracht ...

