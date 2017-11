Auch wenn Easyjet im abgelaufenen Jahr ein Gewinneinbruch von 30 Prozent verkraften musste - der britische Billiganbieter ist besser für die Zukunft gerüstet als der Rivale Ryanair. Er setzt an zum großen Angriff.

Bislang war es vor allem der irische Billiganbieter Ryanair, der in Deutschland für Schlagzeilen sorgte. Regelmäßig präsentierte Ryanair-Chef Michael O'Leary neue Kampfpreise, Strecken oder den Start an neuen Flughäfen wie Frankfurt - natürlich wie immer mit launischen und zugespitzten Sprüchen. Doch innerhalb weniger Wochen hat sich das Blatt gewendet. Plötzlich ist es der eher zurückhaltend agierende Wettbewerber Easyjet, der zum großen Angriff in Deutschland ansetzt - mit durchaus guten Chancen.

Sichtbar ist das vor allem in Berlin. Während sich O'Leary frühzeitig aus dem Bietergefecht um die insolvente Air Berlin zurückgezogen hat und das angeblich abgekartete Spiel mit Lufthansa bei der Verwertung der zweitgrößten deutschen Airline beklagte, schlug Easyjet zu. Die Briten übernehmen große Teile des Kurz- und Mittelstreckenverkehrs von Air Berlin am Flughafen Tegel. Dazu kommen 25 neue Airbus-Jets, die zum Teil wohl ebenfalls von Air Berlin kommen werden.

"In Berlin haben wir zurzeit rund sechs Millionen Passagiere im Jahr. Mit den Start- und Landerechten von Air Berlin werden es dann 16 Millionen Passagiere sein", sagte Thomas Haagensen, Managing Director von Easyjet Europe und zuständig für die deutschsprachigen Länder, dem Handelsblatt. Schon im Januar sollen die ersten Flugzeuge in Tegel für Easyjet abheben.

Dabei werden neben ein paar eigenen Jets zunächst auch Flugzeuge und Personal zum Einsatz kommen, ...

