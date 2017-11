Mainz (ots) - Woche 47/17 Donnerstag, 23.11.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Wunder der Wissenschaft Fliegende Ziegen und giftige Vögel Großbritannien 2017



6.20 Wunder der Wissenschaft Feuer-Wasserfall und leuchtende Haie Großbritannien 2017



7.05 Die Geschichte der Menschheit Neue Chancen



7.50 Die Geschichte der Menschheit Neue Welten und alte Kulturen



8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.35 Die Geschichte der Menschheit Globaler Handel



9.20 Die Geschichte der Menschheit Ein neues Zeitalter



10.05 Die Geschichte der Menschheit Große Revolutionen



10.50 Die Geschichte der Menschheit Die Welt wird modern



11.35 Die Geschichte der Menschheit Vergessen oder Ewigkeit



12.20 Leschs Kosmos Fremdgesteuert: Wie Computer unser Denken übernehmen Deutschland 2016



12.50 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer



13.35 ZDF-History Die Frauen der Diktatoren Deutschland 2016



14.20 ZDF-History Mao - der rote Kaiser Deutschland 2016



15.05 Korea - Der vergessene Krieg Die Teilung der Welt Deutschland 2010



15.50 Korea - Der vergessene Krieg Napalm Deutschland 2010



16.35 Korea - Der vergessene Krieg Im Feld Deutschland 2010



17.20 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014



18.05 auslandsjournal - die doku Nordkorea zwischen Führerkult und Autoscooter Im Märchenland des jungen Kim Südkorea 2014



18.50 Im Niemandsland - Was Korea teilt



19.35 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.10 Bordell Deutschland Milliardengeschäft Prostitution Deutschland 2017



2.40 Zeugenschutz - Abschied vom alten Leben Deutschland 2017



3.25 Die Geheimnisse der Toten Rechtsmedizin auf Täterjagd Deutschland 2016



4.10 Mördern auf der Spur Cold Cases Deutschland 2016



4.40 Mördern auf der Spur Ermittler an ihren Grenzen Deutschland 2016







Woche 48/17 Sonntag, 26.11.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten:



10.30 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Aldi-Story Deutschland 2017



"Dem Verbrechen auf der Spur: Die Visitenkarte des Täters" entfällt 11.15 ZDFzeit Das Lidl-Imperium Der Discounter im Qualitäts-Check Deutschland 2017



"Dem Verbrechen auf der Spur: Der Faktor Blut" entfällt 12.00 ZDFzeit Alle gegen Aldi - wer schlägt den Discounter-Riesen? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2016



"Dem Verbrechen auf der Spur: Die DNA-Revolution" entfällt 12.45 ZDFzeit Hühnchen, Nuggets & Co. - Wie gut sind Geflügelprodukte? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2016



"Dem Verbrechen auf der Spur: Ein tödlicher Cocktail" entfällt 13.30 Inside the Factory: Cornflakes & Co vom Fließband Großbritannien 2016



"Dem Verbrechen auf der Spur: Die Lupe des Sherlock Holmes" entfällt 14.15 Essen vom Fließband In der Schokoladenfabrik



"Dem Verbrechen auf der Spur: Der letzte Zeuge" entfällt 15.00 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Turbo-Salami, Tütensuppen & Co. Deutschland 2017



"Dem Verbrechen auf der Spur: Das Profil des Täters" entfällt



15.45 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co. Deutschland 2017



"Dem Verbrechen auf der Spur: Eine Frage der Schrift" entfällt 16.30 So schmeckt die Zukunft Lebensmittel aus dem Labor



"Dem Verbrechen auf der Spur: Zähne sprechen Bände" entfällt 17.15 ZDFzeit Iglo, Frosta & Co. - Wie gut ist Tiefkühlkost? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2016



"Dem Verbrechen auf der Spur: Das Geheimnis der Asche" entfällt 18.00 Kein Anschluss unter dieser Nummer Ärger mit Telekom und Co. Deutschland 2015



"Dem Verbrechen auf der Spur: Was Kugeln verraten" entfällt 18.45 ZDFzeit Wer schlägt McDonald's? Das große Fastfood-Duell mit Nelson Müller Deutschland 2016



"Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand" entfällt 19.40 heute-show ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmergänzung um 4.15 Uhr beachten: 20.55 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Die Whitechapel-Morde Großbritannien 2017



21.40 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Giftmörder von Camden Großbritannien 2017



22.20 Mafia - Die Paten von New York Aufstieg des Lucky Luciano USA 2016



23.00 Mafia - Die Paten von New York Prohibition und Bandenkrieg USA 2016



23.40 Mafia - Die Paten von New York Fünf Familien USA 2016 0.15 Mafia - Die Paten von New York Der Staat schlägt zurück USA 2016



0.55 Mafia - Die Paten von New York Kampf um die Macht USA 2016



1.35 Mafia - Die Paten von New York Der Gangster-Krieg USA 2016



2.15 Mafia - Die Paten von New York Schmutzige Geschäfte USA 2016



2.55 Mafia - Die Paten von New York Das Sterben der Bosse USA 2016



3.35 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Badewannen-Mörder Großbritannien 2017



4.15 Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand Großbritannien 2015







_____________________________________________________________________ Woche 48/17 Donnerstag, 30.11.



Bitte Programmänderung beachten:



7.00 Mein Land, Dein Land Bitterfeld-Wolfen vom Chemie-Moloch zur grünen Oase Deutschland 2017



"plan b: Fahren ohne Fahrschein" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )



_____________________________________________________________________ Freitag, 01.12.



Bitte Programmänderung beachten:



8.45 Markus Lanz - Amerika ungeschminkt Deutschland 2016



"Miet-Wahnsinn in Deutschland - Ist Wohnen unbezahlbar?" entfällt "WISO plus: Besser wohnen, besser leben" um 9.15 Uhr entfällt 10.15 Stars gegen Trump - Amerikas neuer Widerstand USA 2017



"Anders Wohnen - Widerstand gegen Miet-Haie" um 10.00 Uhr entfällt 11.00 ZDFzeit Mensch Trump! Provokateur, Populist, Präsident Deutschland/USA 2017



"Wohnungsmarkt am Limit - Wenn die Miete explodiert" um 10.45 Uhr entfällt 11.45 ZDF.reportage Trachten, Tradition und Trump Deutsche Auswanderer in den USA Deutschland 2017



"Teuer Wohnen - Die Jagd auf Luxusimmobilien" um 11.30 Uhr entfällt 12.15 Steve Bannon - Der Trump-Flüsterer



"Mit Herz und Hammer: Albtraum oder Traumhaus" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )



_____________________________________________________________________ Woche 52/17 Sonntag, 24.12.



Bitte Programmänderung beachten:



1.30 ZDF-History Elvis und Priscilla - Der King und das Mädchen Deutschland 2015



"ZDF-History: Bilder, die Geschichte machten" entfällt ( weiterer Ablauf ab 2.15 Uhr wie vorgesehen )



_____________________________________________________________________ Montag, 25.12.



Bitte Programmänderung beachten:



11.00 ZDF-History Elvis und Priscilla - Der King und das Mädchen Deutschland 2015



"ZDF-History: Bilder, die Geschichte machten" entfällt ( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung beachten: 12.30 ZDF-History Von Pong zu Pokémon - Die Geschichte der Videospiele Deutschland 2017



"ZDF-History: Unschuldig verurteilt? Die großen Justizskandale der Geschichte" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung beachten: 21.45 ZDF-History Die Dollar-Prinzessinnen - Amerikas reiche Töchter Deutschland 2016



"ZDF-History: Die sieben größten Lügen der Geschichte" entfällt ( weiterer Ablauf ab 22.30 Uhr wie vorgesehen ) _____________________________________________________________________ Dienstag, 26.12.



Bitte Programmänderung beachten:



5.45 ZDF-History Die Dollar-Prinzessinnen - Amerikas reiche Töchter Deutschland 2016



"ZDF-History: Unschuldig verurteilt? Die großen Justizskandale der Geschichte" entfällt ( weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 4.15 ZDF-History Mata Hari - Die schöne Spionin Deutschland 2017



"ZDF-History: Bilder, die Geschichte machten" entfällt ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121