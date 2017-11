Die Finanzreserven der gesetzlichen Krankenkassen sind Ende des dritten Quartals auf 18,6 Milliarden Euro gestiegen. Der Überschuss legte deutlich zu. Diese Spielräume könnten die Kassen an die Versicherten weitergeben.

Die gesetzlichen Krankenkassen haben in den ersten neun Monaten nach Angaben von Insidern einen Überschuss von rund 2,5 Milliarden Euro erzielt. Zum Halbjahr hatte das Plus noch bei 1,4 Milliarden Euro gelegen. Der Überschuss liegt damit schon jetzt deutlich höher als im Gesamtjahr 2016 mit 1,6 Milliarden Euro. Wie eine mit den Zahlen vertraute Person am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters sagte, sind die Finanzreserven der gesetzlichen Kassen zum Ende des dritten Quartals damit auf rund 18,6 Milliarden Euro gestiegen.

Die beschleunigte Überschussentwicklung ...

