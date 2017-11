Regensburg (ots) - Der hierzulande fast schon vergessene Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina Mitte der 90er Jahre kehrt mit dem Urteil gegen den damaligen Militärchef Ratko Mladic noch einmal zurück in die Schlagzeilen. Dass das UN-Tribunal in Den Haag den "Schlächter von Srebrenica" zu lebenslanger Haft verurteilte, war nach der Verurteilung des politischen Führer der bosnischen Serben Radovan Karadzic zu 40 Jahren Haft erwartet worden. Dennoch oder gerade deshalb ist das harte Urteil gegen den militärisch Verantwortlichen für Massenmorde, für die 40-monatige grausame Belagerung von Sarajevo, für ethnische Vertreibungen und Vergewaltigungen vor allem ein später Sieg der Gerechtigkeit. Es dürfte auch eine späte Genugtuung für die Angehörigen der Opfer das damaligen grausamen Bürgerkrieges sein. Ihre Wunden können nun endlich anfangen zu heilen. Darüber hinaus stellt der Richterspruch aus Den Haag auch eine Warnung an andere Gewaltverbrecher in Staatsämtern dar. Vielleicht findet die internationale Gemeinschaft irgendwann einmal auch die Kraft, die Verantwortlichen für andere Kriege, etwa den in Syrien, vor Gericht zu stellen. Das von Mladic befohlene Massaker von Srebrenica war übrigens auch ein Wendepunkt in der deutschen Politik. Damit es nie wieder zu einem solchen Massenmord kommen sollte, beschloss der Bundestag später auch sogenannte robuste Mandate für den Einsatz der Bundeswehr in Kriegsgebieten. Allerdings haben diese Einsätze nicht immer zur Befriedung beigetragen.



