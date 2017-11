Solides Wachstum bei den Konsumausgaben und ein anhaltender starker Arbeitsmarkt: Die US-Notenbank Fed sieht die Voraussetzungen für eine weitere Zinsanhebung gegeben, wie aus den jüngsten Protokollen hervorgeht.

Viele Währungshüter der US-Notenbank Fed halten eine baldige weitere Anhebung der Leitzinsen für gerechtfertigt. Teilnehmer der jüngsten Zinssitzung der Fed erwarteten in der nächsten Zeit ein solides Wachstum bei den Konsumausgaben unterstützt durch einen anhaltend starken Arbeitsmarkt, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der jüngsten Zinssitzung der Fed hervorgeht. Deshalb waren laut Mitschrift viele Teilnehmer der Zinssitzung der Ansicht, dass eine weitere Erhöhung des Schlüsselsatzes wahrscheinlich in der nächsten Zeit angebracht sei.

Zuletzt war in den USA die Inflation angezogen, was Befürwortern eines baldigen weiteren Zinsschritts in die Hände spielt. Die Fed achtet besonders auf die ...

