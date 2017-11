Sanya, China (ots/PRNewswire) - Miss Indien, Manushi Chhillar, wurde bei der 67. Miss-World-Wahl am 18. November in Sanya, China, zur Miss World 2017 gekrönt.



Miss Mexiko, Andrea Meza, landete auf dem zweiten Platz und Miss England, Stephanie Hill, wurde Drittplatzierte.



Priyanka Chopra war 2000 die letzte Gewinnerin aus Indien. Chhillar, 21, wirkte sehr berührt, als ihr von der Miss World 2016, Stephanie Del Valle aus Puerto Rico, die Krone aufgesetzt wurde.



Manushi Chhillar, deren Eltern beide Doktoren aus Haryana sind, studierte an der St. Thomas School in Delhi und am Bhagat Phool Singh Government Medical College für Frauen in Sonepat.



Die Show begann mit einer feierlichen Eröffnungsrunde, bei der die Wettbewerberinnen im Kampf um die Miss-World-Krone das Publikum mit einer bezaubernden Tanznummer unterhielten. Später nahmen die bestätigten Viertelfinalistinnen des Abends die Bühne ein. Danach wurden aus den Viertelfinalistinnen die Top 10 Halbfinalistinnen aus anfangs insgesamt 170 Kandidaten aus 126 Ländern und Regionen ausgewählt. Sie kamen aus Indonesien, Russland, England, Korea, Jamaika, Mexiko, Südafrika, Indien, Kenia und Frankreich. Die Viertelfinalistinnen gaben der Gastgeberin des Abends, Megan Young, noch ein kurzes Interview. Anschließend blieben dann in der nächsten Runde die Top 5 Finalistinnen aus England, Frankreich, Indien, Kenia und Mexiko übrig.



Die Kommission für Tourismusentwicklung für Sanya hat den Tourismus von Sanya seit September mit dem Miss-World-Wettbewerb in sozialen Netzwerken aktiv beworben. In der Zwischenzeit lancierten Tourismusunternehmen in Sanya maßgeschneiderte Tourismusprodukte für ausländische Besucher, die den Miss-World-Wettbewerb in Sanya besuchen wollten.



