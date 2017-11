Der Dax beendete seinen Handel am Mittwoch bei 13.015 und somit 152 Punkte unter dem Schlusskurs 13.167 vom Dienstag. Das Tief lag bei 13.008, das Hoch wurde bei 13.191 eingebucht. Charts zum vergrößern bitte klicken Tagesmarken: Stundenchart H1 In der kurzfristigen Sicht auf Stundenbasis orientieren wir uns weiterhin am erfolgten Rücklauf von AZH 13.525 nach Tief 12.847. Gestern schrieb ich: Das ...

