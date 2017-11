FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Mittwochabend von keiner auffälligen Aktie im nachbörslichen Handel in Deutschland berichten können. Lediglich in Thyssenkrupp habe es vor dem Geschäftsausweis am Donnerstag etwas Nachfrage gegeben. Die Titel des Stahl- und Technologiekonzerns wurden am Abend gegen einen schwächeren Gesamtmarkt 0,2 Prozent höher getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.976 13.015 -0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

