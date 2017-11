Singapur (ots/PRNewswire) - Huobi.pro, eine führende Kryptowährungsbörse, unterstützt ab sofort auch Quantstamp (QSP) nach der weltweiten Markteinführung am 21. November. Der Kurs für QSP/BTC stieg um 134 %.



Quantstamp ist ein spezialisiertes Netzwerk, das Entwickler, Investoren und Nutzer auf transparente, skalierbare und revisionssichere Weise verbindet.



Das Netzwerk agiert als wichtiges Transparenzglied, indem es automatische Überprüfungen bei intelligenten Vertragsschwachstellen aktiviert und Überprüfer automatisch belohnt, sobald sie Fehler erkennen.



Huobi.pro ist eine innovative digitale Börse für weltweite Börsenmakler. Die Börse sucht hochwertige, innovative digitale Investmentmöglichkeiten bei Vermögenswerten und bietet derzeit Handels- und Investmentdienste für knapp 30 digitale Vermögenswerte an. Laut Forschungsergebnissen der Huobi Blockchain Application Research Institution erleichtert Huobi.pro jeden Tag auf Online-Basis die Börseneinführung und den Handel von innovativen digitalen Vermögenswerten.



Ein Großteil der digitalen Vermögenswerte konnte mit der Börseneinführung auf Huobi.pro ein deutliches Plus verzeichnen. TNT wurde am 22. November von Huobi.pro aufgenommen und legte zugleich um 48,7 % zu. Andere Kryptowährungen konnten an ihrem Einführungstag ebenfalls Wertanstiege vermelden, z. B. erlebte ZRX ein Rekordplus von 380 % am selben Tag, MTL stieg um 57 %, RDN um 30 % und EOS um 61,5 %.



Pressekontakt: Dong Tingyu +86-182-7145-6216 dongtingyu@huobi.com