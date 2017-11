New York (ots/PRNewswire) - Am 20. November 2017 hat das erste eigenständige Beautygeschäft von TOM FORD die Pforten geöffnet und bietet das Höchste der Luxury-Beauté in der einzigartigen Interpretation von Tom Ford. Das Geschäft findet sich im historischen Stadtviertel Covent Garden (3 The Market Building) und bildet einen Markstein in der Entwicklung der Marke.



Das neue Design aus Licht und grauem, mehrlagigem Glas spielt mit Objekten und Raum und betont die Kollektion aus Make-up, Hautpflege und Düften für die Dame und den Herrn.



Tom Fords einzigartiger Stil ist in sämtlichen Dimensionen des Geschäfts zu spüren, beginnend mit den LED-Screens der Fassade mit den neuesten Kampagnen. Lichtspots und schwebender weißer Marmor betonen die exquisite Gestaltung der Produkte. Der Besucher taucht in Glamour und Technik des Einzelhandels höchster Luxusklasse ein.



Jeder Raum des Geschäfts, das 130 qm misst, zeigt ein eigenständiges Shoppingumfeld. Gemeinsam bilden sie die vollständige Vision der Welt von TOM FORD BEAUTY, mit umfassendem Shoppingerlebnis und diverser, innovativer Digitaltechnik, skulptureller Gestaltung und Kundenservice der Extraklasse.



ERDGESCHOSS



COLOR ROOM



Hier sind Produktvorstellungen zu finden, sowie die Farben der Saison. Mittels erweiterter Realität können Kunden Schattierungen der begehrten Kollektion von Lippenstiften ausprobieren.



FRAGRANCE ROOM



Betreten Sie Tom Fords persönliches Labor der Düfte, in dem die Marke das Dufterlebnis neu definiert. Hier findet sich eine spezielle, interaktive Duftinstallation, in der Besucher die unkonventionellen Düfte der künstlerischen Private Blend Collection erkunden können. An der Dramming-Bar wird persönlicher Service geboten, vom Luxus-Ausprobieren bis zum Duft-Styling.



Erkunden Sie die Oud- und Neroli-Portofino-Kollektionen, die Kollektion von Tom Ford für die Haut- und Haarpflege des Herrn und für Luxusgeschenke.



MAKEUP ROOM



Ein intimer Bereich, in dem persönliche Make-up-Dienste und Demonstrationen durch Tom Ford Beauty Specialists erfolgen. Erstmalig können Kunden Ihre Make-up-Anwendungen für zuhause als persönliche Methode aufzeichnen. Sie erhalten mit diesem Service zudem eine Einkaufsliste der Produkte.



TIEFGESCHOSS



PRIVATE MAKEUP SERVICES ROOM



Im Internet und im Geschäft können Termine für den Private Makeup Services Room und dessen Tom Ford Beauty Specialists gebucht werden. Die Marke bietet persönliche Düfte und Make-up-Dienste wie das Auftragen und zudem Tom Fords Philosophie des "Shade and Illuminate", definitive Brauen, VIP-Meisterklassen und Brautservice.



Zudem gibt es die Möglichkeit, die persönliche Methode für diese Services aufzuzeichnen.



VIP/EVENT SPACE Hier findet sich die ultimative Räumlichkeit für private Beratung bei Kosmetik und Düften unter vier Augen. Die Gestaltung von Licht und Umfeld mit digitalen Screens bildet einen höchst exklusiven Ort zur Vorführung dieser Produkte.



GROOMING ROOM



Im luxuriösesten Bereich für den Herrn in London findet sich die Kollektion von Tom Ford für Haut- und Haarpflege für Männer. Der Kunde hat die Auswahl unter exklusiver Bedienung durch einen Friseur mit Bartschnitt, Express Facial und der klassischen Nassrasur. Ein Termin kann im Internet unter tomfordbeauty.co.uk/appointments (https://www.tomfordbeauty.co.uk/) gebucht werden.



TFCOVENTGARDEN @TOMFORD



TOMFORD.COM (http://www.tomford.com/)



