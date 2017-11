Im Rahmen der im Jahr 2016 unternommenen Transformationsreise des Unternehmens begann Tata Motors ein umfassendes Projekt zur Artikulation seiner Markenpolitik. Auf der Grundlage einer gründlichen Analyse des gegenwärtigen und des gewünschten zukünftigen Zustands des Unternehmens hat Tata Motors seine neue Markenidentität als 'Connecting Aspirations' in 46 Märkten international definiert.

'Connecting Aspirations', die neue definierende Maxime, repräsentiert die Persönlichkeit der Marke als ein vernetztes System von Mobilitätslösungen, die intelligent, aufnahmefähig, warm und expressiv sind. Es ist ein symbolischer Slogan, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Unternehmens repräsentiert. Er ist bescheiden und gleichzeitig kühn, eine Aussage und eine Herausforderung. Er wird definieren, wie Tata Motors mit seinen internen und externen Interessenvertretern kommuniziert, und als ein alles umfassendes Leitprinzip in allen Geschäftseinheiten fungieren."

Zur neu definierten Markenidentität des Unternehmens sagte Herr Rudrarup Maitra, Head, International Business, Commercial Vehicles, Tata Motors Ltd: "Wir freuen uns, unsere neue Markenidentität in allen globalen Märkten bekanntzugeben. Die Verbraucher der heutigen Zeit suchen besondere Formen des Selbstausdrucks, des Sinns und der Verbindung; durch Technologie und Erfahrungen in den Ökosystemen, die zu erschaffen sie sich entschlossen haben. Über 'Connecting Aspirations' ist es unser Bestreben, die Form und die Absicht unseres neuen Markenversprechens in eine Implementierung zu übersetzen, die sichtbar und emotional ist. Tata Motors hat stets die Kunden und ihre Ziele zum Mittelpunkt des Geschäfts gemacht und hat wiederholt als erstes Unternehmen innovative Mobilitätslösungen gefunden, die in der VC-Branche stets als Benchmark für mehrere Produktsegmente dienten."

Angetrieben von Leidenschaft und Vorstellungskraft hat Tata Motors bereichernde Angebote im Einklang mit Kundenzielen eingeführt und ist weiterhin ein Symbol der Innovation und Umwälzung für seine Kunden. Jeder Kauf eines Fahrzeugs von Tata Motors, unabhängig vom Segment, markiert einen wichtigen Meilenstein in der Verwirklichung eines größeren, viel begehrten Ziels oder Traums.

'Connecting Aspirations' repräsentiert das Bekenntnis des Unternehmens, Personalisierung auf die nächst höhere Stufe zu heben, und definiert Tata Motors als eine Marke, die Menschen intuitiv versteht und sich Mobilität in allen ihren Formen vorstellt.

Über Tata Motors

Tata Motors Limited, eine Organisation von 42 Milliarden USD, ist ein führender globaler Automobilhersteller von Autos, Nutzfahrzeugen, Bussen, Lastwagen und Militärfahrzeugen. Als Indiens größtes Automobilunternehmen und Teil der 100-Milliarden-USD-Tata-Gruppe verfügt Tata Motors über ein starkes globales Netzwerk von 76 Niederlassungen und Partnerunternehmen, einschließlich Jaguar Land Rover in Großbritannien und Tata Daewoo in Südkorea sowie Betriebe in Großbritannien, Südkorea, Thailand, Südafrika und Indonesien. In Indien hat Tata Motors ein industrielles Joint-Venture mit Fiat. Tata Motors befasst sich mit technischen und Automobillösungen, mit Schwerpunkt auf Zukunftsbereitschaft und eine Pipeline von technologisch befähigten Produkten, und ist Indiens Marktführer bei kommerziellen Fahrzeugen. Das Unternehmen liegt mit 9 Mio. Passagierfahrzeugen an der Spitze auf den indischen Straßen. Die Innovationsanstrengungen des Unternehmens konzentrieren sich auf die Entwicklung von Autotechnologien, die sowohl nachhaltig als auch zweckentsprechend sind. Mit Design- und FuE-Zentren in Indien, Italien und Korea strebt Tata Motors an, als erstes Unternehmen neue Produkte einzuführen, die die Verbraucher der nächsten Generation inspirieren. Im Ausland werden Tatas Autos, Busse und Lastwagen in Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Südasien, Südostasien, Südamerika, Australien, der GUS und Russland vermarktet.

