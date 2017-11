Eine Zinserhöhung Mitte Dezember gilt als wahrscheinlich, wie aus der Mitschrift der vergangenen Zentralbanksitzung hervorgeht. Doch die Fed sorgt sich um den geringen Preisanstieg.

Was ist nur los mit der US-Wirtschaft? Bei einer Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent herrscht quasi Vollbeschäftigung. Und doch ziehen die Löhne kaum an und die Inflationsrate verharrt weiterhin unterhalb der Zwei-Prozent-Marke, die die US-Notenbank Federal Reserve als Ziel anvisiert. Die führenden Notenbanker des Landes sind sich unsicher, wie sie das deuten sollen. Bei der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses vor drei Wochen wurde darüber intensiv diskutiert, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichen Sitzungsprotokoll hervorgeht."Viele Teilnehmer stellten fest, dass trotz eines anziehenden Arbeitsmarktes die Inflationsraten anhaltend niedrig sind. Das könnte nicht nur vorübergehende ...

