Den Verwaltungsratschef von Toyota schmerzt nicht der Verlust der Marktführerschaft an Volkswagen. Er sieht den japanischen Autobauer technologisch weit vor der Konkurrenz.

Takeshi Uchiyamada gilt als der Vordenker von Toyota. Der heutige Chef des Verwaltungsrates hat vor 20 Jahren mit seinem Team den Prius entwickelt, das erste Hybridfahrzeug. Während die Konkurrenz von Volkswagen und Daimler an der Elektrifizierung ihrer Autos arbeitet, treibt der Ingenieur mit der Brennstoffzelle den nächsten, großen Wurf voran. Durch die mit Wasserstoff betankten Autos soll der Verkehr emissionsfrei werden, wie Uchiyamada erklärt. Neben Vorstandschef Akio Toyoda ist er der einzige Toyota-Manager, der mit der Öffentlichkeit reden darf.

Herr Uchiyamada, Toyota setzt stark auf die Brennstoffzelle als Antrieb der Zukunft. Was macht Sie so sicher, dass dies der richtige Weg ist?Vorweg möchte ich sagen, dass wir uns nicht nur für Brennstoffzellen einsetzen, sondern insgesamt für die Elektrifizierung der Fahrzeuge. Wir machen dies seit dem Ende des vorherigen Jahrhunderts, weil uns klar geworden war, dass es mit den begrenzten Ressourcen und der Umweltverschmutzung nicht mehr nur mit dem Verbrennungsmotor weiter gehen wird. Daher hatten wir uns mit der Entwicklung von Hybridautos beschäftigt, was zum Modell Prius führte. Inzwischen sind die anderen Automobilhersteller aufgewacht. Aber schauen Sie unsere Verkaufszahlen an - in Europa sind bereits 40 Prozent der Fahrzeuge elektrifiziert.

Ihr Fokus liegt aber doch auf der Brennstoffzelle.Wasserstoff ist aus unserer Sicht der Energieträger der Zukunft. Der Brennstoffzelle kommt daher eine besondere Bedeutung für zukünftige Antriebe zu.

Wann aber wird der Zeitpunkt sein, wenn sich die Brennstoffzelle im Auto durchsetzen wird? Bislang gibt es nur sehr wenige Modelle mit dieser Technologie.Den Zeitpunkt würde ich selber gerne wissen (lacht). In vielen Länder und Regionen wie etwa Deutschland und Kalifornien wird diese Technologie forciert. Ich denke daher, dass in der Zeit von 2020 bis 2030 Brennstoffzellenautos in die breite Anwendung gehen könnten.

Warum dann erst?In diesen Jahren soll in einigen Ländern die Infrastruktur für Wasserstoff aufgebaut werden, die ja der Treibstoff für die Brennstoffzelle ist. Ein weiterer Grund ist, dass viele Hersteller ihre zweite oder dritte Generation von Fahrzeugen dann auf die Straße bringen werden. Aus unseren Erfahrungen mit Hybridautos wissen wir, dass man mehr Fahrzeuge ab der zweiten Generation verkaufen kann.

Erleben wir nicht eine Zweiteilung in der Frage, was der Antrieb der Zukunft ist. Toyota setzt auf die Brennstoffzelle und vor allem die Europäer auf die Batterie. Wer hat Recht?Es gibt aus meiner Sicht keine Aufteilung in zwei Gruppierungen. Eine einzige Technologie wird nicht die gesamte Gesellschaft versorgen können. Auch bei den deutschen Herstellern gibt es daher keine Firma, die nur auf batteriebetriebene Fahrzeuge setzt. Es geht im 21. Jahrhundert nicht mehr darum, welche Energieträger preiswert zu bekommen sind. Es geht darum, möglich wenig Kohlenstoff zu verbrauchen. Es wäre daher nicht richtig, nur auf eine Technologie zu setzen. Wir haben auch nie gesagt, dass wir batteriebetriebene Fahrzeuge nicht produzieren würde. Gerade in solchen Regionen, in denen emissionsfreie Autos verlangt werden, werden wir batterieelektrische Autos verkaufen.

