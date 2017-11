New York (ots/PRNewswire) - Das Empire State Building (ESB) gab

heute die Details seines jährlichen Geschenks an New Yorker,

Touristen und Fans rund um den Globus für diese Weihnachtssaison

bekannt - "ESB Unwrapped". Mit spektakulären Weihnachtsdekorationen

in den Fenstern des Gebäudes entlang der Fifth Avenue und in der Art

Deco Lobby, Auftritten von speziellen Überraschungsgästen und

festlichen Lichtspektakeln am Turm des Gebäudes können die Besucher

des Observatoriums den Weihnachtszauber am Empire State Building

erleben.



"New York City erwacht zu dieser Jahreszeit so richtig zum Leben,

und das Empire State Building ist eine zentrale Komponente dieser

magischen Transformation - von der Beleuchtung an unserer Turmspitze

bis zu den Lobby-Fenstern an der Fifth Avenue", sagt Anthony E.

Malkin, Chairman und CEO des Empire State Realty Trust. "Die Besucher

des Observatoriums freuen sich immer auf die alljährlichen

Festivitäten, und wir können den Beginn dieser freudigen Saison kaum

erwarten."



Überraschungsauftritte:



Man kann nie wissen, wem man im ESB über den Weg laufen wird. Im

November und Dezember lädt das Gebäude namhafte prominente Gäste in

sein Observatorium auf der 86. Etage ein, um den 360°-Rundumblick zu

genießen und Fans zu begrüßen. In den vergangenen Jahren konnten wir

die Musiklegende Mariah Carey und die Grammy-gekrönte

A-Capella-Gruppe Pentatonix willkommen heißen. Dieses Jahr kam

Pop-Ikone Gwen Stefani vorbei, um die Turmbeleuchtung feierlich

einzuschalten und damit die Weihnachtszeit einzuläuten. Dabei

kündigte sie an, dass ihr Song "You Make It Feel Like Christmas" für

das ESB-Holiday-Lichtspektakel verwendet wird.



Weihnachtsdekorationen:



Am 16. November enthüllten die Radio City Rockettes die von der

Mark Stephen Experiential Agency gestaltete Fensterausstellung des

ESB entlang der Fifth Avenue. In den neuen maßgeschneiderten

Schaufenstern sind Modelle des ESB aus Kristall und Lebkuchen vor den

unterschiedlichsten Hintergründen zu sehen - von Winterlandschaften

bis hin zu festlichen Nussknackern. Dekorationen in Gold-, Bronze-

und Silberschattierungen, die die Art-Deco-Architektur des globalen

Wahrzeichens betonen, werden die Lobby des Gebäudes vom 16. November

bis zum 5. Januar schmücken.



Beleuchtung des legendären Turmgebäudes:



Das ESB wird die weihnachtlichen Festlichkeiten mit Beleuchtungen

des Gebäudes zur Feier von Thanksgiving, Chanukah, Weihnachten und

Silvester fortsetzen und eine Partnerschaft mit iHeartMedia für sein

alljährliches Licht- und Musikspektakel eingehen, das mit dem von

iHeartMedia über deren New Yorker Radiosender ausgestrahlten

Weihnachtshit von Gwen Stefani "You Make It Feel Like Christmas"

synchronisiert ist.



Den vollständigen Terminplan für die Beleuchtung finden Sie unter

http://www.esbnyc.com/explore/tower-lights/calendar.



Auftritte mit Weihnachtsmusik:



Vom 27. November bis zum 29. Dezember, Montag bis Freitag von 8:00

bis 11:00 Uhr, 12:00 bis 15:00 Uhr und 16:00 bis 19:00 Uhr, wird ein

Pianist in der legendären Fifth Avenue Lobby des Empire State

Buildings Weihnachtsklassiker und eine Kollektion von

Weihnachtsfavoriten spielen, an denen sich die Gäste erfreuen können.



Über das Empire State Building



Das Empire State Building, das sich im Besitz von Empire State

Realty Trust, Inc. befindet, erhebt sich 1.454 Fuß (vom Fundament bis

zur Antenne) über Midtown Manhattan und ist das "berühmteste Gebäude

der Welt". Durch Neuinvestitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur,

öffentliche Bereiche und Einrichtungen konnte das Empire State

Building erstklassige Mieter aus aller Welt anziehen, die in einer

Vielzahl verschiedener Branchen rund um die Welt tätig sind. Die

robuste Sendetechnik des Wolkenkratzers unterstützt alle großen

Fernseh- und UKW-Radiosender im Großraum New York. In einer Umfrage

des American Institute of Architects wurde das Empire State Building

zum Lieblingsgebäude Amerikas gekürt, und die Aussichtsplattform

Empire State Building Observatory zählt zu den beliebtesten

Sehenswürdigkeiten der Welt und gilt als die größte

Touristenattraktion in der Region. Weitere Informationen über das

Empire State Building finden Sie unter www.empirestatebuilding.com,

www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg

(https://twitter.com/EmpireStateBldg),

www.instagram.com/empirestatebldg, www.youtube.com/esbnyc oder

www.pinterest.com/empirestatebldg/.



Über den Empire State Realty Trust



Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender

Immobilien-Investmentfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt,

erwirbt und repositioniert Büro- und Gewerbeimmobilien in Manhattan

und im Großraum New York, darunter auch das Empire State Building -

das berühmteste Gebäude der Welt. Das Büro- und

Einzelhandelsportfolio des Unternehmens mit Firmensitz in New York,

New York, umfasste am 30. September 2017 insgesamt 10,1 Millionen

Quadratfuß Mietfläche, die sich aus 9,4 Millionen Quadratfuß

Mietfläche in 14 Büroimmobilien, davon neun in Manhattan, drei in

Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New

York, sowie einer Mietfläche von ca. 700.000 Quadratfuß für den

Einzelhandel zusammensetzen.



