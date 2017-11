Die amerikanische Flushing Financial Corporation (ISIN: US3438731057, NYSE: FFIC) zahlt ihren Aktionären eine vierteljährliche Dividende von 18 US-Cents. Die Auszahlung erfolgt am 29. Dezember 2017 (Record date: 8. Dezember 2017). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,72 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 28,50 US-Dollar (Stand: 22. November 2017) bei 2,53 Prozent. Flushing Financial firmiert als Holding ...

