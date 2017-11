Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ASYL - Der geschäftsführende Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) will abgelehnte Asylbewerber schneller als bisher abschieben. "Wir wollen alle Neuankommenden für die Zukunft in Entscheidungszentren belassen und erst dann auf die Kommunen verteilen, wenn sie positiv entschieden sind. Alle, bei denen die Entscheidung negativ ausfällt, sollten von dort abgeschoben werden", sagte de Maiziere. Diese Zentren sollten in allen 16 Bundesländern verbindlich sein. Auch die freiwillige Rückkehr will de Maiziere forcieren. Den umstrittenen Familiennachzug für Flüchtlinge und Asylbewerber mit eingeschränktem Schutzstatus will de Maiziere überparteilich regeln. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

BASEL - Nach jahrelangem Streit stehen die internationalen Bankenaufseher unmittelbar vor einer Einigung auf strengere Kapitalregeln. Nachdem sich der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht im Oktober auf einen Kompromissvorschlag für ein Reformpaket geeinigt hatte, soll nun in Kürze das Aufsichtsgremium des Ausschusses darüber abstimmen. Dies könnte noch in diesem Jahr geschehen, sagten mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen dem Handelsblatt. Die Chefs von Notenbanken und Aufsichtsbehörden (GHOS) wollten dafür am 7. Dezember zusammenkommen. Das ist ein starkes Signal. Der Vorsitzende von GHOS, EZB-Präsident Mario Draghi, werde erst dann einen Termin anberaumen, wenn er sicher sei, dass es auch eine Einigung gibt, hatten Insider zuvor gesagt. (Handelsblatt S. 30f)

FDP - Der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner schließt erneute Verhandlungen über die Bildung einer Jamaika-Koalition auch nach einer möglichen Neuwahl des Bundestages aus. "Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Grünen auf Bundesebene ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich", sagte Lindner. "Die Steine, die sie uns jetzt hinterher werfen mit Verschwörungstheorien und Verunglimpfungen, wir seien eine rechtspopulistische Partei, bestätigen mich in dieser Bewertung." (Kölner Stadt-Anzeiger)

LADESÄULEN - Die EU will Immobilienbesitzer an den Kosten zum Aufbau eines Netzes von Ladestationen für Elektromobile beteiligen. Dies sehen Pläne vor, die nach Informationen von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten derzeit in Brüssel zwischen der EU-Kommission, den Mitgliedsländern und dem EU-Parlament verhandelt werden. Bei Neubau oder der grundlegenden Sanierung von Immobilien, die nicht für Wohnzwecke genutzt werden, soll bei Parkflächen mit mindestens zehn Stellplätzen eine Elektroladesäule zur Pflicht werden. Heftige Kritik gibt es an den Plänen des EU-Parlaments, die Ladesäulenpflicht auch auf Bestandsimmobilien auszuweiten. Demnach sollen alle öffentlichen und kommerziellen Nichtwohngebäude, die mehr als zehn Stellplätze haben ab 2025 verpflichtend mit mindestens einer Ladesäule ausgestattet werden. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

MINDERHEITSREGIERUNG - Die Grünen würden eine Minderheitsregierung unter Kanzlerin Angela Merkel nicht unterstützen. "Ich sehe derzeit nicht, wie das sinnvoll gehen soll", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. "Wenn so etwas funktionieren soll, dann braucht es für unsere Projekte auch entsprechende Mehrheiten und das ist im heutigen Bundestag nicht der Fall." Als Beispiel nannte sie den Kohleausstieg. "Da würden weder FDP noch SPD mitmachen." Verweigern würden sich die Grünen Gesprächen über eine Minderheitsregierung allerdings nicht. "Natürlich sind wir gesprächsbereit", sagte der Koordinator des Realo-Flügels, Dieter Janecek. "Aber dafür müsste uns die Union erst einmal ein Angebot machen." In den Jamaika-Sondierungen sei man bei Kohleausstieg, Tierwohllabel, ökologischer Landwirtschaft und vielen anderen Bereichen zu guten Ergebnissen gekommen. Wenn es darum gehe, diese Themen nun auch parlamentarisch durchzusetzen, lohnten sich neue Gespräche. (Bild-Zeitung)

HACKER - Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder mahnt Unternehmen, die Opfer von Hackerangriffen werden, zu Transparenz gegenüber den Betroffenen. "Vor dem Angriff Cyberkrimineller ist leider niemand gefeit", sagte Rohleder. Umso wichtiger sei es, sich in einer IT-Sicherheitsstrategie vorher Gedanken über das richtige Vorgehen in einem solchen Fall zu machen. (Handelsblatt S. 1)

SMART METER - Die Verbreitung intelligenter Stromzähler, so genannter Smart Meter, wird sich um mindestens ein bis eineinhalb Jahre verzögern. Diese gemeinsame Einschätzung des Verbandes Kommunaler Unternehmen (VKU) und des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) geht aus einem Schreiben hervor, welches der Welt vorliegt. Laut Messstellenbetriebsgesetz sind Stromabnehmer ab einem Jahresverbrauch von 6.000 Kilowattstunden ab dem 1. Januar 2020 zum Einbau intelligenter Messsysteme verpflichtet. Diese Frist sei nicht mehr zu halten, heißt es in dem Schreiben von VKU und BDEW an die Bundesnetzagentur: Es sei "an der Zeit, zu konstatieren", dass beim Smart Meter-Einbau "die zeitlichen Erwartungen nicht mehr erfüllt werden können." Demnach würden allein die notwendigen Prozessbeschreibungen noch bis zu sechs Monate dauern, das darauffolgende Konsultationsverfahren durch die Bundesnetzagentur weitere acht bis elf Monate. (Welt S. 9)

KRANKENKASSEN - Die gesetzliche Krankenversicherung baut ihre Überschüsse aus. Nachdem die 113 Krankenkassen zur Jahresmitte knapp 1,5 Milliarden Euro mehr eingenommen als ausgegeben hatten, ist der Überschuss nach FAZ-Recherchen bis Ende September auf 2,5 Milliarden Euro gestiegen Die Rücklagen der Kassen stiegen damit auf den neuen Rekordwert von mehr als 18 Milliarden Euro. (FAZ S. 15 und 17)

LUXEMBURG - Brexit-bedingt sondieren Versicherer derzeit Luxemburg als Ausweichplatz. Erste Häuser wie AIG oder Hiscox haben sich bereits für das Großherzogtum entschieden. Claude Wirion, Chef der Luxemburger Versicherungsaufsicht CAA, legt im Interview der Börsen-Zeitung dar, dass interessierte Häuser hohe Anforderungen zu erfüllen haben. So pocht er auf Ansiedlung der Schlüsselfunktionen in Luxemburg. (Börsen-Zeitung S. 2)

USA - Die US-Telekomaufsicht FCC macht sich an die Abschaffung der Regeln zur Gleichbehandlung von Daten im Internet. Das freie Spiel der Marktkräfte soll für mehr Investitionen in Infrastruktur und bessere Services für die Verbraucher sorgen. (Börsen-Zeitung S. 9/SZ S. 15)

