Für die von Schließung oder Verkauf bedrohten Siemens-Werke in Erfurt und Görlitz hat der Münchner Technologiekonzern offenbar umfangreiche Fördermittel der öffentlichen Hand in Anspruch genommen.

Im Jahr 1996 hat Siemens in seinem Turbinenwerk in Erfurt eine umfangreiche Erweiterungsinvestition vorgenommen und dafür laut Unterlagen der Thüringer Aufbaubank 3,6 Millionen Euro an Förderung kassiert. 2007 investierte Siemens fast 12,4 Millionen Euro in den sächsischen Standort Görlitz und bekam dafür laut Unterlagen des sächsischen Wirtschaftsministeriums rund 640.000 Euro an Förderung. Die Turbinenwerke in Erfurt und Görlitz waren DDR-Betriebe, die Siemens 1992 übernommen hatte.

