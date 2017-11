Osnabrück (ots) - Deutsche Versicherungswirtschaft offen für europäische Harmonisierung der Sicherungssysteme



Osnabrück. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) steht einer europaweiten Harmonisierung der Sicherungssysteme offen gegenüber. "Der Wunsch, überall in Europa Garantiefonds zu haben, ist verständlich", sagte GDV-Chefvolkswirt Klaus Wiener im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). In Deutschland sei man mit dem gesetzlichen Sicherheitsfonds für die Lebensversicherer bereits sehr gut aufgestellt. Der Fonds springt ein, wenn ein Lebensversicherer in Schieflage gerät. Bei einer europäischen Harmonisierung ist für Wiener entscheidend: "Die Systeme müssen auf die Besonderheiten der nationalen Märkte ausgerichtet sein und sich aus diesen finanzieren." Der GDV reagierte damit auf die Forderung der europäischen Versicherungsaufsicht Eiopa, europaweite Mindeststandards für nationale Garantiesysteme festzulegen. Wiener betonte zugleich: "Gemeinsame Regeln für nationale Sicherungen sind nicht das Gleiche wie ein großer gemeinsamer Finanztopf. Bevor man einen solchen Schritt geht, sind sicher weitere Harmonisierungen erforderlich."



