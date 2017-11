KÖLN (dpa-AFX) - Das Medienunternehmen Ströer trennt sich von seiner Onlineapotheke Vitalsana. Die im Oktober 2016 erworbene Tochter soll von der schweizerischen Versandapotheke Zur Rose übernommen werden, wie der Konzern am Donnerstag in Köln mitteilte. Zum Verkaufspreis machte Ströer zwar keine Angaben. Der Deal war aber gewinnbringend, wie Co-Chef Christian Schmalzl sagte. Beim Kauf hatte Ströer vor etwas über einem Jahr 4,5 Millionen Euro für die frühere Schlecker-Tochter bezahlt. Zu den Schweizern gehört auch die in Deutschland bekannte Versandapotheke DocMorris./kro/he/zb

