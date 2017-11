The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0XHH2 ERSTE GP BNK AG 12-17 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1PGSG0 BRANDENBURG LSA 12/17 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL9253 NORDLB IS. 13/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q9T2 LBBW IHS FLOATER 13/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0011361070 SOC.FONC.LYONNAISE 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA US056752AA67 BAIDU 12/17 BD00 BON USD N

CA XFRA USG09059AA76 BCP (SING) VI CAYM. 14/21 BD00 BON USD N

CA S09B XFRA FR0012333243 SOCRAM BQE 14/17 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA US01609WAE21 ALIBABA GR.HLDG 15/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US01609WAG78 ALIBABA GR.HLDG 15/17 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS0858481194 EIB EUR.INV.BK 12/17 MTN BD01 BON TRY N

CA XFRA AU3FN0017356 NATL AUSTR.BK 2022 FLR BD02 BON AUD N

CA XFRA DE000HSH35J4 HSH NORDBANK ZS 56 12/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB0AA4 NRW.BANK MTI 13/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA USG01719AD80 ALIBABA GR.HLDG 14/17 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA USU1719MAA63 CITGO HLDG 15/20 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1144180053 WESTPAC BKG 14/17 FLR BD02 BON GBP N

CA JI9M XFRA LU0122455131 GAM MULT.-EAEUFOE A FD00 EQU EUR N

CA JI9L XFRA LU0122455214 GAM MULT.-EAEUFOE B FD00 EQU EUR N