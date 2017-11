Der Mischkonzern Thyssenkrupp hat im vergangenen Geschäftsjahr operativ mehr verdient und dabei von der vor der Ausgliederung stehenden Stahlsparte profitiert.

Ausgerechnet das ungeliebte europäische Stahlgeschäft hat Thyssenkrupp im vergangenen Geschäftsjahr maßgeblich zu einem höheren operativen Gewinn verholfen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei 2016/17 (per Ende September) um ein knappes Drittel auf 1,9 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Von Reuters befragte Analysten hatten im Schnitt mit 1,73 Milliarden Euro gerechnet. Wegen hoher Abschreibungen beim Verkauf des Stahlwerks in Brasilien fuhr Thyssenkrupp aber unter dem Strich einen Verlust von 649 Millionen Euro ein. Die Aktionäre ...

