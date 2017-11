Ein erneuter Anstieg des Euro dürfte den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag belasten. Am US-Feiertag Thanksgiving wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge tiefer starten.

Der Dax dürfte am Donnerstag Analysten zufolge schwächer starten, Schuld ist der starke Euro. Am Mittwoch verlor der deutsche Leitindex 1,2 Prozent auf 13.015 Punkte. Spekulationen, die US-Notenbank könnte die Zinsen doch nicht so kräftig anheben wie ursprünglich gedacht, drückten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...