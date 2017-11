Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA und Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages Thanksgiving bzw Arbeitsdanktag geschlossen.

FREITAG: In den USA findet am Tag nach Thanksgiving nur ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

Unterstützt vom starken Aufzugsbereich sowie einer Aufholjagd im Stahl- und im Werkstoffgeschäft hat Thyssenkrupp sowohl den Umsatz als auch den bereinigten operativen Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr unerwartet deutlich gesteigert. 18 Prozent mehr Neuaufträge als vor Jahresfrist lassen überdies starkes Wachstum in der Zukunft erwarten. Vorstandschef Heinrich Hiesinger: "Wir haben beim Auftragseingang den besten Wert seit Beginn der strategischen Weiterentwicklung erreicht. Unsere Wachstums- und Ergebnisziele haben wir übertroffen." Bis Ende nächsten Jahres will Hiesinger gegen den Widerstand der IG Metall das europäische Stahlgeschäft abspalten und mit dem des Konkurrenten Tata Steel fusionieren. Im abgelaufenen Geschäftsjahr trennte sich der Konzern bereits komplett vom restlichen amerikanischen Stahlgeschäft. Hohe Abschreibungen bei dessen Verkauf führten wie erwartet dazu, dass der Konzern trotz einer 30-prozentigen Ergebnisverbesserung auf operativer Ebene unter dem Strich einen dreistelligen Millionenverlust verbuchte. Im neuen Geschäftsjahr will Hiesinger das bereinigte EBIT im fortgeführten Geschäft auf 1,8 bis 2 Milliarden Euro steigern nach 1,72 Milliarden. Der Überschuss soll wie zuletzt über dem des Vorjahres liegen.

Nachfolgend eine Gegenübestellung der Viertquartalszahlen und der Gesamtjahreszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q16/17 ggVj 4Q16/17 ggVj 4Q15/16 Auftragseingang 11.615 +26% 10.751 +17% 9.188 Umsatz 10.958 +10% 10.419 +4% 9.997 EBITDA 789 +13% 769 +10% 701 EBIT 481 +40% 299 -13% 344 EBIT bereinigt 535 +14% 498 +6% 468 Ergebnis nach Steuern/Dritten 102 -21% 133 +3% 129 Ergebnis je Aktie 0,18 -22% 0,30 +30% 0,23 BERICHTET PROG PROG Gj Gj16/17 ggVj Gj16/17 ggVj Gj15/16 Auftragseingang 44.288 +18% 40.986 +10% 37.424 Umsatz 42.971 +9% 41.604 +6% 39.263 EBITDA 2.602 +7% 2.899 +19% 2.441 EBIT 687 -42% 1.482 +25% 1.189 EBIT bereinigt 1.910 +30% 1.773 +21% 1.469 Ergebnis nach Steuern/Dritten -649 -- -600 -- 296 Ergebnis je Aktie -1,15 -- -1,05 -- 0,52 Dividende je Aktie 0,15 0% 0,19 +27% 0,15

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:30 DE/KWS Saat SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,8% gg Vq 1. Veröff.: +0,8% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +2,8% gg Vj 1. Veröff.: +2,8% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vj 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 54,7 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,4 zuvor: 60,6 -FR 08:45 Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 112 zuvor: 111 09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 zuvor: 57,3 09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,9 zuvor: 56,1 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,2 zuvor: 55,0 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,3 zuvor: 58,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 56,0 zuvor: 56,0 -GB 10:30 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,5% gg Vj 1. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vq/+1,5% gg Vj -BE 15:00 Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: +0,8 Punkte zuvor: +0,5 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 500 Mio SEK 11:30 HU/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2020 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 15 Mrd HUF 11:30 PL/Auktion von Nullkupon-Anleihen mit Laufzeit Juli 2020 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit November 2022 Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2023 Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Gesamtvolumen von 4 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.594,50 0,00 Nikkei-225 Feiertagsbedingt kein Handel Schanghai-Composite 3.394,02 -1,06 DAX 13.015,04 -1,16 DAX-Future 12.971,50 -1,51 XDAX 12.975,69 -1,51 MDAX 26.615,16 -0,77 TecDAX 2.564,86 -0,74 EuroStoxx50 3.562,65 -0,47 Stoxx50 3.171,80 -0,21 Dow-Jones 23.526,18 -0,27 S&P-500-Index 2.597,08 -0,08 Nasdaq-Comp. 6.867,36 0,07 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,13% -6

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Auf eine leichtere Eröffnung deuten am Morgen die Indikationen für den DAX hin. "Der feste Euro drückt etwas auf die Stimmung", sagt ein Marktteilnehmer. Am Morgen lässt die Gemeinschaftswährung die Marke von 1,18 Dollar noch etwas weiter hinter sich. "Das reizt Anleger aus dem Dollarraum zu Gewinnmitnahmen", sagt er. Die Konsolidierung werde sich ausdehnen. Unterstützt sei der DAX bei 12.840 Punkten, auf ersten Widerstand treffe er um 13.200 Punkte. Insgesamt wird mit einem dünnen Geschäft gerechnet, auch wegen des Thanksgiving-Feiertags in den USA. "Das dünne Geschäft könnte allerdings auch die Schwankungsanfälligkeit weiter erhöhen", so der Marktteilnehmer. Impulse könnten am Vormittag von den Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungssektor ausgehen.

Rückblick: Etwas leichter - Ein Euro-Anstieg auf fast 1,18 Dollar nach schwächeren US-Auftragseingängen sorgte für bei den Aktien für Gewinnmitnahmen. Die Bereitschaft dazu sei vor dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung und dem langen US-Wochenende hoch gewesen, hieß es. Sorgen machte Händlern, dass der Kursrückgang auf einer globalen Dollar-Schwäche basierte. Der Dollar fiel auch unter die wichtige Marke von 112 Yen, was als Zeichen einer neuen Risikoaversion mit fallenden Aktienkursen gedeutet werden könnte. Akzo Nobel gewannen 1,3 Prozent. Zwar hat der Chemiekonzern mit dem Scheitern der Fusionsverhandlungen mit Axalta einen Rückschlag einstecken müssen, die Konsolidierungsfantasie läuft aber weiter. In London stürzten Thomas Cook nach der Quartalszahlenvorlage um 8,4 Prozent ab. Grund war eine enttäuschende Margenentwicklung.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Das deutlich Minus beim DAX im Zuge von Gewinnmitnahmen war vor allem den stark gewichteten Autowerten geschuldet. Nach der Vortagesrally kamen VW um 1,9, Continental um 2 und Daimler und BMW um bis zu 0,9 Prozent zurück. Bei Infineon ging es nach dem starken Vortag um 2,8 Prozent nach unten. Mit der UBS empfahl das nächste große Haus RWE zum Kauf. Der Kurs stieg um 1,2 Prozent. In der zweite und dritten Reihe legten S&T um 4,8 Prozent zu nach einer Kurszielerhöhung durch Hauck & Aufhäuser. Von kräftigen Short-Eindeckungen sprachen Händler bei Metro und Gerry Weber. Der Einzelhandelssektor sei zudem vor Thanksgiving und dem nachfolgenden wichtige Einkaufstag in den USA, dem "Black Friday" zurückgekauft worden, hieß es. Metro stiegen um 3,8 Prozent und Gerry Weber um 6,7 Prozent. Nordex legten nach den Verlusten der letzten Wochen um 5,3 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Bei Thyssenkrupp habe es vor dem Geschäftsausweis am Donnerstag etwas Nachfrage gegeben, sagte ein Händler bei Lang & Schwarz. Sie wurden 0,2 Prozent höher getaxt.

USA / WALL STREET

