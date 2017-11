Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Außenwerber Ströer verkauft seine Versandapotheke Vitalsana an die Zur Rose Group AG. Wie die schweizerische Zur Rose, der auch der Wettbewerber Docmorris gehört, mitteilte, übernimmt sie außer der Vitalsana BV mit Sitz in Heerlen auch den dazugehörigen Dienstleister ApDG GmbH in Ulm. Über die finanziellen Details sei Stillschweigen vereinbart worden.

Im Zuge der Akquisition bündele Zur Rose einen wesentlichen Teil ihrer Versandaktivitäten in der Euroregion Aachen/Heerlen und realisiere damit Synergieeffekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Vitalsana setzte mit ihrer primär auf rezeptfreie Medikamente ausgerichteten Versandapotheke im Geschäftsjahr 2016 rund 30 Millionen Euro um. Die Transaktion muss noch von den zuständigen Wettbewerbsbehörden genehmigt werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2017 01:33 ET (06:33 GMT)